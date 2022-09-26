Более 80% украинцев считают, что военные успехи Украины произошли благодаря помощи Запада – опрос

40% опрошенных считают, что недавние успехи украинской армии – результат преимущественно действий Украины и украинцев, но в некоторой мере и помощи Запада.
36% респондентов согласны с вариантом ответа, что это результат в равной мере действий Украины и украинцев и помощи Запада.
Еще 5% считают помощь Запада преобладающей в достижении такого результата.
Ответ "успехи украинской армии стали результатом исключительно действий Украины и украинцев" выбрал каждый 10-й участник опроса, а мнение, что ВСУ успешны исключительно помощи Запада, – 3%.
Остальные опрошенные затруднились с ответом.
Больше всего украинцев, считающих достигнутое украинской армией совместными усилиями с Западом, проживают в центре страны (82%), меньше всего – на востоке (77%).
Исследование КМИС методом телефонных интервью проходило с 15-го по 22 сентября и охватило 2002 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Погрешность выборки не превышает 2,4%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запад помогает Украине оружием и другой оборонной продукцией, а также вводит санкции против страны-агрессора России.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.
23 сентября Зеленский сказал, что с начала сентября ВСУ деоккупировали около 400 населенных пунктов.