Более 80% украинцев считают, что военные успехи Украины произошли благодаря помощи Запада – опрос

40% опрошенных считают, что недавние успехи украинской армии – результат преимущественно действий Украины и украинцев, но в некоторой мере и помощи Запада.

36% респондентов согласны с вариантом ответа, что это результат в равной мере действий Украины и украинцев и помощи Запада.

Еще 5% считают помощь Запада преобладающей в достижении такого результата.

Ответ "успехи украинской армии стали результатом исключительно действий Украины и украинцев" выбрал каждый 10-й участник опроса, а мнение, что ВСУ успешны исключительно помощи Запада, – 3%.

Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Больше всего украинцев, считающих достигнутое украинской армией совместными усилиями с Западом, проживают в центре страны (82%), меньше всего – на востоке (77%).

Скриншот: kiis.com.ua

Исследование КМИС методом телефонных интервью проходило с 15-го по 22 сентября и охватило 2002 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Погрешность выборки не превышает 2,4%.

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