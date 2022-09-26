"Я не бежал в 2014-м и сейчас не собираюсь". Залужный рассказал, как Милли спрашивал, не хочет ли он эвакуироваться

Залужный: Я сказал Милли: "Я тебя не понимаю" Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Издание пишет, что Милли был "в некотором роде поражен", когда увидел, что украинцы держатся. Он спросил Залужного, не планирует ли тот эвакуироваться в более безопасное место.

"Я сказал ему: "Я тебя не понимаю. Для меня война началась в 2014 году… Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас", – рассказал Залужный.