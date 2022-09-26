"Я не бежал в 2014-м и сейчас не собираюсь". Залужный рассказал, как Милли спрашивал, не хочет ли он эвакуироваться

Издание пишет, что Милли был "в некотором роде поражен", когда увидел, что украинцы держатся. Он спросил Залужного, не планирует ли тот эвакуироваться в более безопасное место.
"Я сказал ему: "Я тебя не понимаю. Для меня война началась в 2014 году… Я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас", – рассказал Залужный.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Сейчас под российской оккупацией (вместе с территориями, которые РФ захватила в 2014 году) находятся Автономная Республика Крым, части Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.