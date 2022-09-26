Залужный о подготовке к войне: Нужно было, чтобы в РФ думали, что мы дислоцированы на своих базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook

Он рассказал, что была передислоцирована и замаскирована военная техника, а войска и вооружение вывели с баз. В частности, речь идет о самолетах, танках, бронетехнике и зенитных батареях, которые позже понадобились Украине для сохранения контроля над своим небом.
"Запах войны не спутаешь, и он уже витал в воздухе", – сказал Залужный.
По словам главнокомандующего, он боялся потери "элемента неожиданности". Нужно было, чтобы россияне думали, что украинские войска "все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook", добавил он.
Главнокомандующий также рассказал, что не все командиры отнеслись серьезно к учениям, которые украинская армия проводила перед российским вторжением. По словам Залужного, он "кричал целый час" на совещании с ними.
"Я объяснял им, что если они не смогут это осуществить, то последствия будут стоить жизни не только нам, но и всей нашей стране", – сказала он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Сейчас под российской оккупацией (вместе с территориями, которые РФ захватила в 2014 году) находятся Автономная Республика Крым, части Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.