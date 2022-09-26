Залужный о подготовке к войне: Нужно было, чтобы в РФ думали, что мы дислоцированы на своих базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook

Залужный: Запах войны не спутаешь, и он уже витал в воздухе Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Он рассказал, что была передислоцирована и замаскирована военная техника, а войска и вооружение вывели с баз. В частности, речь идет о самолетах, танках, бронетехнике и зенитных батареях, которые позже понадобились Украине для сохранения контроля над своим небом.

"Запах войны не спутаешь, и он уже витал в воздухе", – сказал Залужный.

По словам главнокомандующего, он боялся потери "элемента неожиданности". Нужно было, чтобы россияне думали, что украинские войска "все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook", добавил он.

Главнокомандующий также рассказал, что не все командиры отнеслись серьезно к учениям, которые украинская армия проводила перед российским вторжением. По словам Залужного, он "кричал целый час" на совещании с ними.

"Я объяснял им, что если они не смогут это осуществить, то последствия будут стоить жизни не только нам, но и всей нашей стране", – сказала он.