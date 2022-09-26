Залужный: Наша победа над Россией не будет финалом

Как пишет издание, Залужный "готовится к долгой и кровавой битве".

По его словам, зная о россиянах не понаслышке, "наша победа не будет финалом, а даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас под российской оккупацией (вместе с территориями, которые РФ захватила в 2014 году) находятся Автономная Республика Крым, части Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.