Залужный посмертно наградил "Серебряным крестом" оператора телеканала "Прямий" Юрченко

Об этом 26 сентября сообщается в YouTube телеканала "Прямий".

Приказ о награждении Юрченко почетным нагрудным знаком датирован 19 сентября.

Он вручается за верность народу Украины и военной присяге, мужество и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности страны, отметило СМИ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе в Харьковской области. О том, что в Балаклее установлен украинский флаг, президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 8 сентября.

С начала войны по состоянию на 16 сентября в Украине погибли 39 журналистов, отмечали в Минкульте.