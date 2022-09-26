Залужный посмертно наградил "Серебряным крестом" оператора телеканала "Прямий" Юрченко

Об этом 26 сентября сообщается в YouTube телеканала "Прямий".
Приказ о награждении Юрченко почетным нагрудным знаком датирован 19 сентября.
Он вручается за верность народу Украины и военной присяге, мужество и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности страны, отметило СМИ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе в Харьковской области. О том, что в Балаклее установлен украинский флаг, президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 8 сентября.
С начала войны по состоянию на 16 сентября в Украине погибли 39 журналистов, отмечали в Минкульте.