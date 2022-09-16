В Украине с начала войны погибли 39 журналистов – Минкульт

Об этом 16 сентября в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Жизни 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения унесла у нас Россия, по данным Национального союза журналистов. За восемь лет войны мы потеряли еще больше, – написал глава Минкульта. – Сегодня, в День памяти погибших журналистов, чтим память наших борцов передового информационного фронта. Быть журналистом сегодня – это быть готовым отдать свою жизнь, чтобы донести правду всему миру".
По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, среди погибших – восемь журналистов, исполнявших профессиональные обязанности, 13 гражданских жертв, 18 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах ВСУ.
"Сведения о еще двух пропавших журналистах-воинах проверяются", – отметил Томиленко в Facebook 14 сентября.
Последней жертвой российских оккупантов стал оператор телеканала "Прямий" и офицер ВСУ Алексей Юрченко, погибший во время боев за Балаклею (Харьковская область) 8 сентября, добавил руководитель НСЖУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)