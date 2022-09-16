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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине с начала войны погибли 39 журналистов – Минкульт

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Последней жертвой российских оккупантов стал оператор телеканала "Прямий" и офицер ВСУ Юрченко, отметили в НСЖУ
Последней жертвой российских оккупантов стал оператор телеканала "Прямий" и офицер ВСУ Юрченко, отметили в НСЖУ
Фото: prm.ua

С начала полномасштабного нападения России 24 февраля в Украине погибли 39 журналистов.

Об этом 16 сентября в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Жизни 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения унесла у нас Россия, по данным Национального союза журналистов. За восемь лет войны мы потеряли еще больше, – написал глава Минкульта. – Сегодня, в День памяти погибших журналистов, чтим память наших борцов передового информационного фронта. Быть журналистом сегодня – это быть готовым отдать свою жизнь, чтобы донести правду всему миру".

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid02vQyhmWi3ruLz1XdK3oBi8k1qqBEmjJBm2b4a1fBWqmdGHDHt2eNsApKmhyDVBupwl

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, среди погибших – восемь журналистов, исполнявших профессиональные обязанности, 13 гражданских жертв, 18 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах ВСУ.

"Сведения о еще двух пропавших журналистах-воинах проверяются", – отметил Томиленко в Facebook 14 сентября.

Последней жертвой российских оккупантов стал оператор телеканала "Прямий" и офицер ВСУ Алексей Юрченко, погибший во время боев за Балаклею (Харьковская область) 8 сентября, добавил руководитель НСЖУ.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/pfbid0gQTPjejtPEktwLYGXFbL42hX5wJq8dtHvPFmufC7XDt6khH3KLsvzqikDTZvdThhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Александр Ткаченко, Минкульт, жертвы, журналисты, НСЖУ, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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