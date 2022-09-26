Залужный появился на обложке журнала Time

На обложке генерал изображен в военной форме на фоне украинского флага. В заголовке говорится: "Генерал Валерий Залужный и украинский способ ведения войны".

TIME's new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h — TIME (@TIME) September 26, 2022

В статье, посвященной Залужному, говорится, что он – один из многих украинцев, ответственных за выдержку и прогресс малочисленной национальной армии. Другими ключевыми офицерами называют командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского, который руководил обороной Киева, а также главу военной разведки Кирилла Буданова. Однако именно Залужного наряду с президентом Владимиром Зеленским издание называет "лицом войны".

"Его персона вездесуща в украинских соцсетях. На одном широко распространенном изображении "железный генерал" стоит на коленях перед рыдающей матерью одного из своих солдат, склонив голову от горя перед гробом. В другом он улыбается, наблюдая за свадьбой одного из своих военнослужащих во время затишья в боях. Фан-каналы в Telegram имеют сотни тысяч подписчиков, многие меняют свои профили на фотографию генерала с руками, сложенными в форме сердца", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что сейчас все больше кажется возможным, что армия под командованием Залужного может одержать победу в войне с Россией.