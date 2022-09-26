Ликвидированы 17 оккупантов. ВСУ на юге выполнили более 140 огневых задач

По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили более 140 огневых задач.

"Ужесточен огневой контроль Каховского моста, атакован пункт управления и колонна вооружения и военной техники в Бериславском районе", - заявил Назаров.

Также предварительно подтверждено, что уничтожены 17 оккупантов, танк, миномет 120 калибра, четыре единицы автобронетехники с боеприпасами и радиолокационная станция. Остальные потери врага уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

26 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили приблизительно 57 200 оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 российских захватчиков.