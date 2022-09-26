ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами – ОК "Юг"

"У нас есть примеры достаточно результативного сбивания этих дронов. Есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием, это тоже используется достаточно мощно", – сказала Гуменюк.
По ее словам, иранские дроны атакуют объект и сами разрываются от несущей взрывчатки. Поэтому Гуменюк призвала всех украинцев, находящихся на территориях с боевыми действиями, срочно уходить в укрытие в случае звука, похожего на бензопилу или мотороллер.
Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем. Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.
Несколько иранских беспилотников, которыми РФ атаковала Одессу и Днепр, были сбиты.
Еще два таких дрона ударили по военному объекту в Одесской области ночью 26 сентября.