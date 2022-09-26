ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами – ОК "Юг"

"У нас есть примеры достаточно результативного сбивания этих дронов. Есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием, это тоже используется достаточно мощно", – сказала Гуменюк.

По ее словам, иранские дроны атакуют объект и сами разрываются от несущей взрывчатки. Поэтому Гуменюк призвала всех украинцев, находящихся на территориях с боевыми действиями, срочно уходить в укрытие в случае звука, похожего на бензопилу или мотороллер.