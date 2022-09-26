Два российских дрона-камикадзе ударили по военному объекту в Одесской области – ОК "Юг"

"Одесскую область ночью враг атаковал дронами-камикадзе. Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В результате произошел масштабный пожар, а также началась детонация боеприпасов. В связи с этим организована эвакуация гражданского населения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас продолжается спасательная операция, пожарные тушат огонь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем. Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.
Shahed 136 – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их в Украине, в частности, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
13 сентября центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.
Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.