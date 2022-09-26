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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два российских дрона-камикадзе ударили по военному объекту в Одесской области – ОК "Юг"

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Сейчас продолжается спасательная операция, пожарные тушат огонь
Сейчас продолжается спасательная операция, пожарные тушат огонь
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью дронами-камикадзе ударили по военному объекту в Одесской области. Об этом 26 сентября в Facebook сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг".

"Одесскую область ночью враг атаковал дронами-камикадзе. Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В результате произошел масштабный пожар, а также началась детонация боеприпасов. В связи с этим организована эвакуация гражданского населения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас продолжается спасательная операция, пожарные тушат огонь.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0frgTzjRn9K8zgTU45i6MqyKEMwXD4uJujMyQkFSEtpGRagw8v47ebo9LKAa3BAgpl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем.  Генштаб ВСУ сообщил о двух погибших и двух раненых.

Shahed 136 – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их в Украине, в частности, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Теги: Россия, Украина, пожар, Генштаб ВСУ, Одесская область, беспилотники, война России против Украины, дрон
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