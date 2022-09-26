"Это нам на руку". В командовании "Юг" ВСУ отреагировали на мобилизацию в России

По ее словам, влияние будет исключительно количественное, но не качественное. Это то самое "пушечное мясо", которым будут латать дыры, появившиеся в результате боевых потерь оккупантов.

"Эти люди не прошли нужного обучения, и это нам на руку. То, как их в спешке собирают и пытаются компоновать в подразделения, по-военному мы понимаем, что им нужно определить хоть какую-то согласованность, кто куда бежит и когда стреляет", – считает спикер.

Она отметила, что на участке фронта, подконтрольном ОК "Юг", командование пока не зафиксировало таких новобранцев.

"Возможно, они еще не дозрели до мысли, что нужно складывать оружие и переходить под эгиду международного гуманитарного права. И продолжают разгребать в голове остатки той пропаганды, которой они напичканы. Но, думаю, в скором времени мы их увидим", – добавила она.

26 сентября министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку сообщило, что Россия может отправить на фронт в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой. Там считают, что отсутствие военных инструкторов и спешка, вероятно, приведет к большим потерям.