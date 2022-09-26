"Это нам на руку". В командовании "Юг" ВСУ отреагировали на мобилизацию в России

По ее словам, влияние будет исключительно количественное, но не качественное. Это то самое "пушечное мясо", которым будут латать дыры, появившиеся в результате боевых потерь оккупантов.
"Эти люди не прошли нужного обучения, и это нам на руку. То, как их в спешке собирают и пытаются компоновать в подразделения, по-военному мы понимаем, что им нужно определить хоть какую-то согласованность, кто куда бежит и когда стреляет", – считает спикер.
Она отметила, что на участке фронта, подконтрольном ОК "Юг", командование пока не зафиксировало таких новобранцев.
"Возможно, они еще не дозрели до мысли, что нужно складывать оружие и переходить под эгиду международного гуманитарного права. И продолжают разгребать в голове остатки той пропаганды, которой они напичканы. Но, думаю, в скором времени мы их увидим", – добавила она.
26 сентября министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку сообщило, что Россия может отправить на фронт в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой. Там считают, что отсутствие военных инструкторов и спешка, вероятно, приведет к большим потерям.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.