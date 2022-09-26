Россия отправит в Украину минимально обученных мобилизованных – британская разведка

На военные базы уже начали прибывать первые группы людей, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Выписано уже много десятков тысяч повесток.

В отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низком уровне в рамках назначенных им оперативных подразделений, а не в специальных учебных заведениях, отмечает разведка.

"Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призывников в течение нескольких лет не имели военного опыта", – говорится в сообщении.

Отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, дают основания предполагать, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной подготовкой. В разведке отмечают, что их подразделения, вероятно, будут нести большие потери.