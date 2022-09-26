Россия отправит в Украину минимально обученных мобилизованных – британская разведка

На военные базы уже начали прибывать первые группы людей, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Выписано уже много десятков тысяч повесток.
В отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низком уровне в рамках назначенных им оперативных подразделений, а не в специальных учебных заведениях, отмечает разведка.
"Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призывников в течение нескольких лет не имели военного опыта", – говорится в сообщении.
Отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, дают основания предполагать, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной подготовкой. В разведке отмечают, что их подразделения, вероятно, будут нести большие потери.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 26, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/qJ9KOiz3lB
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/a84C4tDfep
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.
Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.
24 сентября в ряде российских городов прошли акции протеста против мобилизации, протестующие были жестко разогнаны правоохранителями. Задержаны были 730 человек в 32 городах. На протесты также вышли жители Дагестана, а в Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома.
В отчете американского Института изучения войны говорится, что мобилизация в РФ создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками.