Сопротивление мобилизации отражает удивительные неудачи Путина в подготовке своего населения к большой войне – ISW

"Частичная мобилизация, которую он приказал провести 21 сентября, создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками. Крайне маловероятно, что силы, сформированные в результате этой частичной мобилизации существенно увеличат чистую боевую мощь российских вооруженных сил в 2022 году", – отмечают аналитики.
В институте считают, что Путин "гораздо больше озабочен доставкой тел на поле боя, чем устранением фундаментальных недостатков".
Российские вооруженные силы не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации по крайней мере с 2008 года и не создавали резервных сил, необходимых для внезапной мобилизации, предназначенной для немедленного воздействия на поле боя, пишет ISW. Быстрых решений этих проблем нет.
"Протесты и сопротивление принудительной мобилизации также отражают неоднократные и удивительные неудачи Путина в подготовке своего населения к большой войне. Российские высокопоставленные чиновники и кремлевские рупоры высмеивали идею о вторжении России в Украину вплоть до самого начала вторжения. Путин не предпринял никаких усилий для подготовки своего населения к войне – по-видимому, даже некоторые российские военнослужащие, участвовавшие во вторжении, были удивлены, когда то, что они считали учениями, оказалось настоящим нападением", – добавили в ISW.
Более того, Путин упорно продолжает называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создает в России информационных условий для подготовки своего народа к этой принудительной мобилизации, подчеркивают эксперты.
"Россия мобилизует резервистов для этого конфликта. Процесс будет безобразным, качество резервистов низким, а их мотивация к бою, вероятно, еще хуже. Эта мобилизация не повлияет на ход конфликта в 2022 году и, возможно, не окажет существенного влияния на способность России поддерживать свой нынешний уровень усилий в 2023 году. Путин, вероятно, сталкивается с жесткими ограничениями способности России вести полномасштабную войну", – подытожили в Институте.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.
Правозащитная организация "КрымSOS" 23 сентября сообщила, что Россия массово мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму.