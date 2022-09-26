Сопротивление мобилизации отражает удивительные неудачи Путина в подготовке своего населения к большой войне – ISW

В ISW считают, что Путин "гораздо больше озабочен доставкой тел на поле боя, чем устранением фундаментальных недостатков" Фото: EPA

"Частичная мобилизация, которую он приказал провести 21 сентября, создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками. Крайне маловероятно, что силы, сформированные в результате этой частичной мобилизации существенно увеличат чистую боевую мощь российских вооруженных сил в 2022 году", – отмечают аналитики.

В институте считают, что Путин "гораздо больше озабочен доставкой тел на поле боя, чем устранением фундаментальных недостатков".

Российские вооруженные силы не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации по крайней мере с 2008 года и не создавали резервных сил, необходимых для внезапной мобилизации, предназначенной для немедленного воздействия на поле боя, пишет ISW. Быстрых решений этих проблем нет.

"Протесты и сопротивление принудительной мобилизации также отражают неоднократные и удивительные неудачи Путина в подготовке своего населения к большой войне. Российские высокопоставленные чиновники и кремлевские рупоры высмеивали идею о вторжении России в Украину вплоть до самого начала вторжения. Путин не предпринял никаких усилий для подготовки своего населения к войне – по-видимому, даже некоторые российские военнослужащие, участвовавшие во вторжении, были удивлены, когда то, что они считали учениями, оказалось настоящим нападением", – добавили в ISW.

Более того, Путин упорно продолжает называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создает в России информационных условий для подготовки своего народа к этой принудительной мобилизации, подчеркивают эксперты.

"Россия мобилизует резервистов для этого конфликта. Процесс будет безобразным, качество резервистов низким, а их мотивация к бою, вероятно, еще хуже. Эта мобилизация не повлияет на ход конфликта в 2022 году и, возможно, не окажет существенного влияния на способность России поддерживать свой нынешний уровень усилий в 2023 году. Путин, вероятно, сталкивается с жесткими ограничениями способности России вести полномасштабную войну", – подытожили в Институте.