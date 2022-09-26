В России мужчина открыл стрельбу в военкомате, тяжело ранен военком

Издание пишет, что в результате стрельбы есть раненые, но не уточняет количество. Известно, что среди них начальник призывной комиссии — сначала сообщалось о его убийстве, но, по последним данным, он выжил.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что раненный военком находится в тяжелом состоянии, пишет "РБК".

Стрелка задержали, сообщил Следком Иркутской области. В отношении его открыто дело по ст. Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение или ношение оружия).

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Братчане", задержанный представился как Руслан Зинин, 1997 года рождения.