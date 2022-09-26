В России мужчина открыл стрельбу в военкомате, тяжело ранен военком

Издание пишет, что в результате стрельбы есть раненые, но не уточняет количество. Известно, что среди них начальник призывной комиссии — сначала сообщалось о его убийстве, но, по последним данным, он выжил.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что раненный военком находится в тяжелом состоянии, пишет "РБК".
Стрелка задержали, сообщил Следком Иркутской области. В отношении его открыто дело по ст. Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение или ношение оружия).
На видео, опубликованном Telegram-каналом "Братчане", задержанный представился как Руслан Зинин, 1997 года рождения.
Стрельба произошла на фоне объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.
Правозащитная организация "КрымSOS" 23 сентября сообщила, что Россия массово мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму.