"Крутая новость". Глава Днепропетровской ОВА опубликовал фото сбитой ВСУ ракеты оккупантов

Украинские защитники из ПВО сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету, отметил Резниченко Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету", – написал руководитель ОВА.

Резниченко опубликовал фото сбитой ракеты российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)