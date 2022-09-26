"Крутая новость". Глава Днепропетровской ОВА опубликовал фото сбитой ВСУ ракеты оккупантов

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету", – написал руководитель ОВА.
Резниченко опубликовал фото сбитой ракеты российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия с начала войны выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.
Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.