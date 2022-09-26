Глава Днепропетровской ОВА: Россияне всю ночь накрывали Никопольский район реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией

В Никополе повреждены около 40 домов и более 20 хозяйственных сооружений Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне всю ночь накрывали Никопольский район реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Девять раз ударили по четырем общинам – Никопольской, Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской. В наши города и села прилетело около 130 российских снарядов!" – написал Резниченко.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Никополь российские оккупанты обстреляли трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Также обесточены дома почти 3000 семей. Электрики уже приступили к ремонтным работам.

В Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)