Глава Днепропетровской ОВА: Россияне всю ночь накрывали Никопольский район реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией

"Россияне всю ночь накрывали Никопольский район реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Девять раз ударили по четырем общинам – Никопольской, Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской. В наши города и села прилетело около 130 российских снарядов!" – написал Резниченко.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Никополь российские оккупанты обстреляли трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Также обесточены дома почти 3000 семей. Электрики уже приступили к ремонтным работам.
В Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.