"Дайте нам Leopard 2". Подоляк рассказал, что нужно Украине для скорейшего завершения войны

"Если мы будем интенсивно прорывать линию обороны русской армии, то следующим шагом будет отвоевание территорий и уничтожение российских войск. А для этого нужно определенное количество бронетехники, определенные танки. Но это не должны были быть советские танки. Эти танки не эффективны - ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим нашим партнерам, таким как Германия: если вы хотите взять на себя роль лидера, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее - тогда дайте нам Leopard 2. Очень просто", – заявил Подоляк.
Советник главы ОП ответил на опасения, что украинским военным потребуется много времени, чтобы научиться использовать эти танки. Он заверил, что украинцы смогут овладеть всеми необходимыми навыками в кратчайшие сроки.
"Мы можем научиться обращаться с любым оружием на безумной скорости, на которую никто бы не поверил, что мы способны. Для нас нет ничего невозможного. А еще мы говорим: открытые учебные центры, но с укороченной программой. Мы будем использовать их", – сказал он.
Подоляк привел в пример западные виды артиллерии, которых у Украины не было до войны и которыми украинцы научились пользоваться максимально быстро и эффективно. Он отметил: это было возможно потому, что Запад стоял на стороне Украины.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
В июне в Украину доставили 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, предоставленные Германией и Нидерландами. Позже эти страны пообещали передать еще шесть установок. 19 сентября пресс-служба минобороны Германии со ссылкой на заявление главы ведомства Кристине Ламбрехт заявило, что Украина получит дополнительно еще четыре установки, общее количество составит 22 единицы.
12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".