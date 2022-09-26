"Дайте нам Leopard 2". Подоляк рассказал, что нужно Украине для скорейшего завершения войны

"Если мы будем интенсивно прорывать линию обороны русской армии, то следующим шагом будет отвоевание территорий и уничтожение российских войск. А для этого нужно определенное количество бронетехники, определенные танки. Но это не должны были быть советские танки. Эти танки не эффективны - ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим нашим партнерам, таким как Германия: если вы хотите взять на себя роль лидера, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее - тогда дайте нам Leopard 2. Очень просто", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП ответил на опасения, что украинским военным потребуется много времени, чтобы научиться использовать эти танки. Он заверил, что украинцы смогут овладеть всеми необходимыми навыками в кратчайшие сроки.

"Мы можем научиться обращаться с любым оружием на безумной скорости, на которую никто бы не поверил, что мы способны. Для нас нет ничего невозможного. А еще мы говорим: открытые учебные центры, но с укороченной программой. Мы будем использовать их", – сказал он.

Подоляк привел в пример западные виды артиллерии, которых у Украины не было до войны и которыми украинцы научились пользоваться максимально быстро и эффективно. Он отметил: это было возможно потому, что Запад стоял на стороне Украины.