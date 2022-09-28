Зеленский рассказал, почему важно деоккупировать всю Украину и не допускать компромиссов

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли. По его словам, война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институций, которые должны реагировать быстрее и, желательно, превентивно.

Президент отметил, что можно верить или не верить в угрозы России по применению ядерного оружия, но мир "должен быть сильным и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора". Зеленский заявил, что таких угроз будет еще много.

"Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", – отметил он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может подать пример таких изменений в систему международной безопасности, ведь именно на территории Украины агрессор "нарушал права человека, пытал, изнасиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и так далее". По словам президента, важно, чтобы страны, которые оказываются в опасности, за короткое время могли получить оружие, санкции против агрессора и финансовую помощь.