Зеленский рассказал, почему важно деоккупировать всю Украину и не допускать компромиссов

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", – сказал президент.
Зеленский отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли. По его словам, война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институций, которые должны реагировать быстрее и, желательно, превентивно.
Президент отметил, что можно верить или не верить в угрозы России по применению ядерного оружия, но мир "должен быть сильным и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора". Зеленский заявил, что таких угроз будет еще много.
"Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", – отметил он.
Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может подать пример таких изменений в систему международной безопасности, ведь именно на территории Украины агрессор "нарушал права человека, пытал, изнасиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и так далее". По словам президента, важно, чтобы страны, которые оказываются в опасности, за короткое время могли получить оружие, санкции против агрессора и финансовую помощь.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возможное использование Россией ядерного оружия не остановит Украину, которая и в этом случае продолжит оборонять свою территорию.