Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на фронте, псевдореферендумы и военную поддержку Украины

Столтенберг в Twitter писал, что в ходе беседы с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета Украины и права страны на самооборону.
"Фиктивные референдумы, проведенные Россией, не имеют легитимности и являются вопиющим нарушением международного права. Эти земли – Украина", – подчеркнул он в твите по итогам беседы.
Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022
Зеленский отметил, что благодарен генсеку НАТО за осуждение псевдореферендумов.
"[Мы] подробно обсудили ситуацию на передовой и дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины со стороны членов Альянса, – добавил он. – Каждый новый российский удар по украинским городам, по нашим гражданским объектам доказывает, что существующей оборонной поддержки для Украины недостаточно. Мы ясно говорим это нашим партнерам. И нас слышат. И это важно".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.
Уже вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "результаты" псевдореферендумов. По их утверждениям, за "присоединение" к РФ высказались от 87% (в Херсонской области) до 99,2% (в Донецкой).
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что результаты "волеизъявления" были известны наперед, и сказал, что единственным рациональным ответом на эти действия РФ должно быть увеличение поддержки Украины от союзников. В частности, он призывает к ужесточению санкций и к изоляции России.
Еще до голосования президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.