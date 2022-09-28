Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на фронте, псевдореферендумы и военную поддержку Украины

Столтенберг в Twitter писал, что в ходе беседы с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета Украины и права страны на самооборону.

"Фиктивные референдумы, проведенные Россией, не имеют легитимности и являются вопиющим нарушением международного права. Эти земли – Украина", – подчеркнул он в твите по итогам беседы.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022

Зеленский отметил, что благодарен генсеку НАТО за осуждение псевдореферендумов.

"[Мы] подробно обсудили ситуацию на передовой и дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины со стороны членов Альянса, – добавил он. – Каждый новый российский удар по украинским городам, по нашим гражданским объектам доказывает, что существующей оборонной поддержки для Украины недостаточно. Мы ясно говорим это нашим партнерам. И нас слышат. И это важно".