ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен заявил, что Украина может применять западное оружие для возвращения своих территорий, даже если Россия их аннексирует

Блинкен подтвердил, что Украина может продолжать деоккупировать свои территории с помощью оружия, предоставленного партнерами
Блинкен подтвердил, что Украина может продолжать деоккупировать свои территории с помощью оружия, предоставленного партнерами
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет право "тем или иным способом", в том числе с помощью западного оружия, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией. Об этом сообщают 27 сентября CNN и "Европейская правда" со ссылкой на выступление Блинкена на совместной пресс-конференции с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

Блинкен заявил, что США никогда не признают аннексию Россией четырех украинских регионов (оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей), которые президент РФ Владимир Путин может аннексировать после фиктивных "референдумов", состоявшихся на этих территориях.

Он подчеркнул, что в отношении территорий, которые, вероятно, аннексирует РФ, после этого не случится никаких изменений ни для США, ни для Украины,

"Украинцы будут продолжать делать то, что им нужно делать, чтобы вернуть отнятую у них землю. Мы будем продолжать поддерживать их в этих усилиях", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты возложат на Россию "дополнительные серьезные и быстрые расходы" за продолжение аннексии.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы

"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией тем или другим способом", – сказал глава Госдепартамента США.

По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий – в частности, недавно при контрнаступлении на северо-востоке, но также и на юге Украины.

Ранее Блинкен назвал организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях "фикцией".

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 27 сентября

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

КазахстанТурция и Сербия уже заявили, что не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, оружие, Луганская область, санкции, референдум, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, вооружение, аннексия, военная помощь, Запорожская область, ДНР, Энтони Блинкен, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, ЛНР, Евросоюз, государственный секретарь, ЛДНР, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (111290)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (106003)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (91290)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (75078)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (53710)
6
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (25535)
7
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью (19363)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (18979)
 
 
 
 