Блинкен заявил, что Украина может применять западное оружие для возвращения своих территорий, даже если Россия их аннексирует

Блинкен подтвердил, что Украина может продолжать деоккупировать свои территории с помощью оружия, предоставленного партнерами Фото: EPA

Блинкен заявил, что США никогда не признают аннексию Россией четырех украинских регионов (оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей), которые президент РФ Владимир Путин может аннексировать после фиктивных "референдумов", состоявшихся на этих территориях.

Он подчеркнул, что в отношении территорий, которые, вероятно, аннексирует РФ, после этого не случится никаких изменений ни для США, ни для Украины,

"Украинцы будут продолжать делать то, что им нужно делать, чтобы вернуть отнятую у них землю. Мы будем продолжать поддерживать их в этих усилиях", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты возложат на Россию "дополнительные серьезные и быстрые расходы" за продолжение аннексии.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы

"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией тем или другим способом", – сказал глава Госдепартамента США.

По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий – в частности, недавно при контрнаступлении на северо-востоке, но также и на юге Украины.

Ранее Блинкен назвал организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях "фикцией".