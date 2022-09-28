Блинкен заявил, что Украина может применять западное оружие для возвращения своих территорий, даже если Россия их аннексирует

Блинкен заявил, что США никогда не признают аннексию Россией четырех украинских регионов (оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей), которые президент РФ Владимир Путин может аннексировать после фиктивных "референдумов", состоявшихся на этих территориях.
Он подчеркнул, что в отношении территорий, которые, вероятно, аннексирует РФ, после этого не случится никаких изменений ни для США, ни для Украины,
"Украинцы будут продолжать делать то, что им нужно делать, чтобы вернуть отнятую у них землю. Мы будем продолжать поддерживать их в этих усилиях", – сказал Блинкен.
Госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты возложат на Россию "дополнительные серьезные и быстрые расходы" за продолжение аннексии.
Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы
"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией тем или другим способом", – сказал глава Госдепартамента США.
По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий – в частности, недавно при контрнаступлении на северо-востоке, но также и на юге Украины.
Ранее Блинкен назвал организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях "фикцией".
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 27 сентября
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Казахстан, Турция и Сербия уже заявили, что не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.