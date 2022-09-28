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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты и боевики объявили "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Зеленский ответил: "Фарс. Россия даже не прячется"

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"Волеизъявление" проводилось под наблюдением вооруженных оккупантов
"Волеизъявление" проводилось под наблюдением вооруженных оккупантов
Фото: ЕРА

27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛНР" и "ДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "окончательные результаты" псевдореферендумов о "присоединении" оккупированных территорий к России.

"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий заявил в Telegram, что на этой территории за "присоединение" проголосовали "93,11% избирателей" или 97,81% от всех проголосовавших. 

По его утверждению, явка была не ниже 88%. 

"Сегодняшним "референдумом" состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав – такую заявку мы подали", – заявил Балицкий, пишет ТАСС.

В Херсонской области после "референдума" коллаборанты заявили о 87,05% желающих "присоединиться" к России, сообщает ТАСС

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в Telegram пишет, что на подконтрольной боевикам "ДНР" части Донецкой области эту идею "поддержали" 99,23% избирателей (он говорит, что это более 2 млн человек), а в Луганской области, как заявляет ТАСС, – за "вхождение" в состав РФ высказались якобы 97,93% избирателей (по данным "ЦИК", это более 394 тыс. человек). 

Результаты "волеизъявления" были известны наперед, подчеркнул в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, расшифровку приводит его пресс-служба. 

"Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в СМИ. Россия даже не прячется. Единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – это еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную", – сказал он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/510649470884605/

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования. 

Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, референдум, Херсонская область, Запорожская область, Денис Пушилин, ДНР, Владимир Зеленский, Евгений Балицкий, ЛНР, Леонид Пасечник, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
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