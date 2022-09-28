Коллаборанты и боевики объявили "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Зеленский ответил: "Фарс. Россия даже не прячется"

"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий заявил в Telegram, что на этой территории за "присоединение" проголосовали "93,11% избирателей" или 97,81% от всех проголосовавших.

По его утверждению, явка была не ниже 88%.

"Сегодняшним "референдумом" состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав – такую заявку мы подали", – заявил Балицкий, пишет ТАСС.

В Херсонской области после "референдума" коллаборанты заявили о 87,05% желающих "присоединиться" к России, сообщает ТАСС.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в Telegram пишет, что на подконтрольной боевикам "ДНР" части Донецкой области эту идею "поддержали" 99,23% избирателей (он говорит, что это более 2 млн человек), а в Луганской области, как заявляет ТАСС, – за "вхождение" в состав РФ высказались якобы 97,93% избирателей (по данным "ЦИК", это более 394 тыс. человек).

Результаты "волеизъявления" были известны наперед, подчеркнул в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, расшифровку приводит его пресс-служба.

"Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в СМИ. Россия даже не прячется. Единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта – это еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную", – сказал он.