"Референдумы" на захваченных территориях Украины нельзя назвать подлинным выражением народной воли – представитель ООН

Дикарло сказала, что эти "референдумы", угрожают дальнейшей эскалацией войны в Украине. Она подчеркнула, что голосование, происходящее во время вооруженного конфликта, когда оккупационные власти ходили от двери к двери вместе с солдатами, не может рассматриваться как законное прочтение воли людей.

"Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли. Односторонние действия, направленные на то, чтобы придать видимость легитимности попытке захвата силой одним государством территории другого государства. При этом они претендуют на выражение воли народа, но не могут рассматриваться как законные в соответствии с международным правом. ООН по-прежнему полностью привержена суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям ООН", – добавила она.

Дикарло также сказала, что в соответствии с международным правом Россия обязана соблюдать законы Украины при управлении оккупированными территориями.