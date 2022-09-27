"Референдумы" на захваченных территориях Украины нельзя назвать подлинным выражением народной воли – представитель ООН

Дикарло сказала, что эти "референдумы", угрожают дальнейшей эскалацией войны в Украине. Она подчеркнула, что голосование, происходящее во время вооруженного конфликта, когда оккупационные власти ходили от двери к двери вместе с солдатами, не может рассматриваться как законное прочтение воли людей.
"Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли. Односторонние действия, направленные на то, чтобы придать видимость легитимности попытке захвата силой одним государством территории другого государства. При этом они претендуют на выражение воли народа, но не могут рассматриваться как законные в соответствии с международным правом. ООН по-прежнему полностью привержена суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям ООН", – добавила она.
Дикарло также сказала, что в соответствии с международным правом Россия обязана соблюдать законы Украины при управлении оккупированными территориями.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.