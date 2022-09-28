Псевдореферендумы и мобилизация россиян свидетельствуют, что вторжение РФ терпит неудачу – постпред Великобритании в ООН

"Этот процесс является незаконным и нелегитимным. Это бессовестная пропагандистская попытка оправдать незаконное присутствие России на суверенной украинской территории", – заявил он.
Кариуки подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин планирует сфальсифицировать результаты "референдумов".
"Это регионы, которые подавляющим большинством голосов проголосовали за присоединение к независимой Украине в 1991 году и за поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского в 2019 году. Когда им дали свободный голос, их выбор был очевиден: быть частью свободной, независимой, демократической Украины", – сказал британский постпред.
Он отметил, что с момента вторжения Россия контролировала эти регионы посредством насилия, пыток, фильтрации и насильственной депортации.
"Любые референдумы, проводимые в этих условиях, под дулом пистолета, никогда не могут быть даже отдаленно близки к свободным или справедливым. И сама мысль о том, что референдум по фундаментальному вопросу может быть проведен за три дня посреди зоны боевых действий, откровенно фарсовая. Мы все должны безоговорочно отвергнуть эти нелегитимные действия и попытки России незаконно аннексировать территорию Украины. И поддержите проект резолюции, выдвинутый сегодня США и Албанией", – заявил Кариуки.
Постпред Великобритании подчеркнул, что если позволить России поверить, что она может изменить суверенные границы силой, то вся система, на которой основывается общая безопасность в мире, окажется под угрозой.
"Эти потемкинские референдумы, а также решение Путина мобилизовать российских мужчин для участия в его незаконной войне являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу. Вместо того, чтобы посылать на смерть еще тысячи своих граждан и причинять новые разрушения Украине, он должен сегодня же положить конец этой бессмысленной войне", – подытожил он.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.