Псевдореферендумы и мобилизация россиян свидетельствуют, что вторжение РФ терпит неудачу – постпред Великобритании в ООН

Кариуки: Любые референдумы под дулом пистолета никогда не могут быть даже отдаленно близки к свободным или справедливым Фото: EPA

"Этот процесс является незаконным и нелегитимным. Это бессовестная пропагандистская попытка оправдать незаконное присутствие России на суверенной украинской территории", – заявил он.

Кариуки подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин планирует сфальсифицировать результаты "референдумов".

"Это регионы, которые подавляющим большинством голосов проголосовали за присоединение к независимой Украине в 1991 году и за поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского в 2019 году. Когда им дали свободный голос, их выбор был очевиден: быть частью свободной, независимой, демократической Украины", – сказал британский постпред.

Он отметил, что с момента вторжения Россия контролировала эти регионы посредством насилия, пыток, фильтрации и насильственной депортации.

"Любые референдумы, проводимые в этих условиях, под дулом пистолета, никогда не могут быть даже отдаленно близки к свободным или справедливым. И сама мысль о том, что референдум по фундаментальному вопросу может быть проведен за три дня посреди зоны боевых действий, откровенно фарсовая. Мы все должны безоговорочно отвергнуть эти нелегитимные действия и попытки России незаконно аннексировать территорию Украины. И поддержите проект резолюции, выдвинутый сегодня США и Албанией", – заявил Кариуки.

Постпред Великобритании подчеркнул, что если позволить России поверить, что она может изменить суверенные границы силой, то вся система, на которой основывается общая безопасность в мире, окажется под угрозой.

"Эти потемкинские референдумы, а также решение Путина мобилизовать российских мужчин для участия в его незаконной войне являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу. Вместо того, чтобы посылать на смерть еще тысячи своих граждан и причинять новые разрушения Украине, он должен сегодня же положить конец этой бессмысленной войне", – подытожил он.