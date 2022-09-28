США вынесут на Совбез ООН резолюцию, осуждающую Россию за проведение псевдореферендумов

"Борьба Украины – это не только борьба за выживание, но и борьба за демократию и те самые принципы, которыми мы все дорожим. Вот почему мы будем вносить резолюцию, осуждающую эти фиктивные референдумы, призывающую государства-члены не признавать никакого измененного статуса Украины и обязывающую Россию вывести свои войска из Украины", – заявила она.

По словам Томас-Гринфиллд, бутафорские референдумы в России, если они будут приняты, "откроют ящик Пандоры, который мы не сможем закрыть".

"Мы просим вас присоединиться к нам в подтверждении нашей приверженности Уставу ООН и решительном решении этой задачи. Если Россия решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете, мы тогда обратимся к Генеральной Ассамблее ООН за безошибочным сигналом для Москвы. Мир должен объединиться и защищать Устав Организации Объединенных Наций", – заявила постпред США.

Постпред Албании в ООН Ферит Ходжа отметил, что его страна готова поддержать проект резолюции против псевдореферендумов.

"Границы нельзя изменять, чтобы удовлетворить аппетиты России. Украина не была и не может быть Россией. Будем и далее продолжать помогать Украине защищаться и отвоевывать свою территорию", – сказал он.