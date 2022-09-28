США вынесут на Совбез ООН резолюцию, осуждающую Россию за проведение псевдореферендумов

"Борьба Украины – это не только борьба за выживание, но и борьба за демократию и те самые принципы, которыми мы все дорожим. Вот почему мы будем вносить резолюцию, осуждающую эти фиктивные референдумы, призывающую государства-члены не признавать никакого измененного статуса Украины и обязывающую Россию вывести свои войска из Украины", – заявила она.
По словам Томас-Гринфиллд, бутафорские референдумы в России, если они будут приняты, "откроют ящик Пандоры, который мы не сможем закрыть".
"Мы просим вас присоединиться к нам в подтверждении нашей приверженности Уставу ООН и решительном решении этой задачи. Если Россия решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете, мы тогда обратимся к Генеральной Ассамблее ООН за безошибочным сигналом для Москвы. Мир должен объединиться и защищать Устав Организации Объединенных Наций", – заявила постпред США.
Постпред Албании в ООН Ферит Ходжа отметил, что его страна готова поддержать проект резолюции против псевдореферендумов.
"Границы нельзя изменять, чтобы удовлетворить аппетиты России. Украина не была и не может быть Россией. Будем и далее продолжать помогать Украине защищаться и отвоевывать свою территорию", – сказал он.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.