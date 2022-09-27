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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ожидает от Франции четкой реакции на псевдореферендумы, которые РФ проводит на захваченных территориях – Зеленский

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Зеленский: Реакция должна быть не на словах. Мы ожидаем четких санкций
Зеленский: Реакция должна быть не на словах. Мы ожидаем четких санкций
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, об итогах разговора он рассказал в Telegram.

"Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую предоставляет Франция все эти месяцы. Ожидаем также четкой реакции на псевдореферендумы, проводимые Россией на оккупированных территориях", – написал он. 

Зеленский выразил благодарность Колонне за визит. 

"Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул президент. 

Он также обнародовал видеодайджест встречи. На этом видео Зеленский говорит в том числе о реакции на псевдореферендумы.

"Важно сейчас очень [получить] мощный сигнал от Франции как одного из лидеров ЕС по искусственным "референдумам", которые проводит РФ под дулами оружия. Реакция должна быть не на словах. Мы ожидаем четких санкций: как в восьмом пакете санкций против агрессии России, так и отдельных сигналов, что будет, если так случится, что РФ признает эти искусственные "референдумы", – сказал президент. 

Страны НАТО должны показать всему миру, что они гарантируют безопасность на Европейском континенте, подчеркнул он.   

Колонна в Twitter отметила, что передала Зеленскому "послание Франции о дружбе и поддержке". 

"Мы будем продолжать исполнять свои обязательства до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнула она.  

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, санкции, референдум, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Катрин Колонна
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