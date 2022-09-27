Украина ожидает от Франции четкой реакции на псевдореферендумы, которые РФ проводит на захваченных территориях – Зеленский

Зеленский: Реакция должна быть не на словах. Мы ожидаем четких санкций Фото: ЕРА

"Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую предоставляет Франция все эти месяцы. Ожидаем также четкой реакции на псевдореферендумы, проводимые Россией на оккупированных территориях", – написал он.

Зеленский выразил благодарность Колонне за визит.

"Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул президент.

Он также обнародовал видеодайджест встречи. На этом видео Зеленский говорит в том числе о реакции на псевдореферендумы.

"Важно сейчас очень [получить] мощный сигнал от Франции как одного из лидеров ЕС по искусственным "референдумам", которые проводит РФ под дулами оружия. Реакция должна быть не на словах. Мы ожидаем четких санкций: как в восьмом пакете санкций против агрессии России, так и отдельных сигналов, что будет, если так случится, что РФ признает эти искусственные "референдумы", – сказал президент.

Страны НАТО должны показать всему миру, что они гарантируют безопасность на Европейском континенте, подчеркнул он.

Колонна в Twitter отметила, что передала Зеленскому "послание Франции о дружбе и поддержке".

"Мы будем продолжать исполнять свои обязательства до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнула она.