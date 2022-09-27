Украина ожидает от Франции четкой реакции на псевдореферендумы, которые РФ проводит на захваченных территориях – Зеленский

"Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую предоставляет Франция все эти месяцы. Ожидаем также четкой реакции на псевдореферендумы, проводимые Россией на оккупированных территориях", – написал он.
Зеленский выразил благодарность Колонне за визит.
"Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул президент.
Он также обнародовал видеодайджест встречи. На этом видео Зеленский говорит в том числе о реакции на псевдореферендумы.
"Важно сейчас очень [получить] мощный сигнал от Франции как одного из лидеров ЕС по искусственным "референдумам", которые проводит РФ под дулами оружия. Реакция должна быть не на словах. Мы ожидаем четких санкций: как в восьмом пакете санкций против агрессии России, так и отдельных сигналов, что будет, если так случится, что РФ признает эти искусственные "референдумы", – сказал президент.
Страны НАТО должны показать всему миру, что они гарантируют безопасность на Европейском континенте, подчеркнул он.
Колонна в Twitter отметила, что передала Зеленскому "послание Франции о дружбе и поддержке".
"Мы будем продолжать исполнять свои обязательства до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнула она.
Merci de votre chaleureux accueil Président @ZelenskyyU. Trois mois après la visite du Président de la République, j'étais heureuse de porter le message d'amitié et de soutien qui est celui de la France. Nous poursuivrons notre engagement aussi longtemps que nécessaire. pic.twitter.com/Ii9ExSbdnR— Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.