Как свергнут Путина, придет ли клан Патрушева к власти в РФ, ядерная война, "могилизация", Китай. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Во время интервью Бацман и Гордон говорили о:

псевдореферендумах, которые оккупанты проводят на захваченных территориях Украины, и о том, что будет после них и каким будет ответ Украины;

рисках применения Россией ядерного оружия;

настоящих целях президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины;

мобилизации в России и бегущих из страны мужчинах;

протестах в России и о том, станут ли они массовыми;

условиях, при которых Путин может передать власть клану секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева;

главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном;

контрнаступлении украинской армии;

протестах в Иране и иранских дронах, которые Россия применят в Украине;

освобождении пленных украинских защитников, в том числе командиров "Азова".

"После смерти или отстранения Путина от власти многие чиновники будут выбрасываться из окон", – сказал во время интервью журналист.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.