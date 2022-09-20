Бунт Пугачевой, заговор российских генералов, свержение Путина. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Бацман и Гордон говорили о:

тектонических сдвигах, которые в последнее время произошли в России;

возможном свержении президента РФ Владимира Путина;

заявлении российской певицы Аллы Пугачевой о последствиях войны РФ против Украины;

коллаборантах и российских агентах в Украине;

наказании виновных в провале Украины в подготовке к войне.

"То, что произойдет в ближайшие дни, будет круче, чем наступательная операция в Харьковской области", – сказал во время интервью Гордон.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.