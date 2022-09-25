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В Иране уже больше недели продолжаются протесты. Они начались после гибели 22-летней студентки, задержанной полицией нравов

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Протесты продолжаются больше недели, погибли более 40 человек
Протесты продолжаются больше недели, погибли более 40 человек
Фото: ЕРА

В Иране уже больше недели продолжаются протесты, которые начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини – она 13 сентября была задержана в Терегане полицией нравов, а через три дня скончалась, пишет The Guardian.

Женщина 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания". Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 

17 сентября Амини похоронили. Как пишет Reuters, это курдская женщина, ее избиение произошло на фоне подавления прав женщин в Иране. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Смерть 22-летней студентки вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, жестких правил ношения одежды. Также митингующие недовольны ослаблением экономики, пострадавшей от санкций. 

По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты около 1500 человек, пишет СМИ.

В новых протестах заметную роль играют женщины – они публично сжигают хиджабы, отрезают волосы. На митинги выходят с фотографиями погибшей Амини. 

Более чем за неделю протестов в Иране как минимум трижды прерывалась работа мобильного интернета, похоже, власти его отключили, пишет The Guardian. 

Протестующие "столкнулись с нарастающей смертельной реакцией иранских сил безопасности", заявила правозащитная группа Amnesty International. По оценке организации, в результате подавления протестов погибли десятки людей.

"Свидетельства, собранные организацией за последние две ночи, когда в 20 городах и 10 провинциях Ирана вспыхнули новые вспышки насилия, указывают на ужасающую картину того, что иранские силы безопасности намеренно и незаконно стреляют боевыми патронами в демонстрантов. Поскольку число погибших достигло по меньшей мере 30 человек, четверо из которых – дети, организация повторила свои призывы к срочным глобальным действиям, предупреждая о риске дальнейшего кровопролития в условиях преднамеренно введенного отключения интернета", – сказано в докладе Amnesty, опубликованном 23 сентября. 

По данным Reuters на 24 сентября, погибших уже 41. Протесты охватили большинство из 31 провинции Ирана. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Президент страны Ибрагим Раиси заявил о необходимости решительно бороться с протестами. Смерть Амини, сказал он в Нью-Йорке 23 сентября, должна быть расследована. Об этом пишет The Guardian.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал "ВВС News Україна", что революцией эти протесты еще нельзя назвать. Однако они, по его оценке, могут повлиять на сотрудничество Ирана и России, воюющей против Украины (использование РФ иранских БПЛА неоднократно подтверждалось в последние дни, из-за этого ухудшились отношения Киева и Тегерана). 

"По сути, мы можем говорить об общеиранском движении протеста против произвола режима", – сказал он. 

Так как протесты застали иранское руководство неожиданно (Раиси принимал участие в сессии Генассамблеи ООН и его не было в стране), они "имеют шансы на успех", говорит Семиволос. 

По его мнению, этот успех может стать "первым камешком, покатившимся с горы", что в дальнейшем вызовет эффект лавины, а при положительном для Украины сценарии Иран вынужден будет сворачивать свое военное присутствие в Сирии. 

"Тогда может произойти обвал в Сирии, а Сирия, как вы понимаете, для России очень важный регион. Сейчас они, по сути, покидают Сирию и передают иранцам полный контроль над этой страной. В этом случае россияне либо вынуждены будут возвращаться туда, либо признавать, что они теряют Сирию", – пояснил он. 

Если  в Иране произойдет смена власти, сказал Семиволос, это приведет, вероятнее всего, к изменению векторов развития страны и началу диалога Тегерана с Вашингтоном и это "может радикально изменить всю ситуацию на Ближнем Востоке".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, Сирия, Игорь Семиволос, Тегеран, война России против Украины, женщины, хиджаб, погибшие, Ибрагим Раиси
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