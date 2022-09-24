В МИД Ирана заявили о "неподтвержденной информации" о применении против Украины иранских беспилотников

По словам иранского дипломата, решение МИД Украины лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Канаани заявил, что Украина должна воздержаться от влияния "третьих сторон", которые якобы заинтересованы в разрушении отношений между Киевом и Тегераном.
В последние дни было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6.
Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6.
После того как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.