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В МИД Ирана заявили о "неподтвержденной информации" о применении против Украины иранских беспилотников

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Канаани заявил, что Украина должна воздержаться от влияния "третьих сторон"
Канаани заявил, что Украина должна воздержаться от влияния "третьих сторон"
Фото: EPA

В МИД Ирана заявили, что сообщения о применении российскими оккупантами против украинских войск иранских беспилотников связаны с действиями "третьих сторон". Об этом 24 сентября заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, сообщает Reuters.

По словам иранского дипломата, решение МИД Украины лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Канаани заявил, что Украина должна воздержаться от влияния "третьих сторон", которые якобы заинтересованы в разрушении отношений между Киевом и Тегераном.

Контекст:

В последние дни было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6.

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6.

После того как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, МИД, посольство, война, Тегеран, беспилотники, война России против Украины, дипломаты, посол
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