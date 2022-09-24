В МИД Ирана заявили о "неподтвержденной информации" о применении против Украины иранских беспилотников

По словам иранского дипломата, решение МИД Украины лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Канаани заявил, что Украина должна воздержаться от влияния "третьих сторон", которые якобы заинтересованы в разрушении отношений между Киевом и Тегераном.