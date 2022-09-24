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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом – Николенко о заявлении иранского МИД

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Николенко: Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе
Николенко: Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе
Фото: Eduard Kryzhanivskyi via Oleg Nikolenko / Facebook

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook отреагировал на заявление представителя МИД Ирана Нассера Канаани, утверждавшего, что сообщения о применении российскими оккупантами в Украине иранских беспилотников связаны с действиями "третьих сторон".

Канаани заявил, что Украина должна воздержаться от влияния "третьих сторон", которые якобы заинтересованы в разрушении отношений между Киевом и Тегераном.

"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", – подчеркнул Николенко.
https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid026hVLU4NESiX8aDyBWtfTLVEbZatUDkMQ4kMsRcxudvEwaUmzBvcsN3ZizEDsUrwol

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6.

Когда летом стало известно, что Россия и Иран планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине, глава иранского МИД утверждал, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

В последние дни РФ активизировала использование Shahed-136. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА. В Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6.

После того как использование РФ иранских беспилотников в Украине подтвердилось на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать. "Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

МИД решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства в Киеве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, МИД Украины, Тегеран, беспилотники, война России против Украины, Олег Николенко
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