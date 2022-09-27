Жители Кубы поддержали легализацию однополых браков

Явка избирателей составила 74,01%. За новый Семейный кодекс проголосовали 66,87% участников референдума (3,9 млн человек), против – 33,13% (1,95 млн).

Новое законодательство также разрешит суррогатную беременность и даст однополым парам право усыновлять детей.

Контекст:

На Кубе геев преследовали и отправляли в трудовые лагеря в 1960-х и 70-х годах. Только в 1979 году в стране вступил в силу Уголовный кодекс, отменивший уголовную ответственность за гомосексуальные отношения, однако многие геи все еще сталкивались с открытой дискриминацией.

Как отмечает CNN, в 2018 году кубинские законодатели отказались от положений, которые легализовали бы однополые браки, из-за опасений, что негативная реакция гомофобов снизит явку на референдум по утверждению новой конституции. В следующем году кубинская полиция разогнала мирный парад за права ЛГБТК, заявив, что у демонстрантов не было разрешения на проведение митинга.