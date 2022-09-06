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В Иране впервые в истории приговорили к смертной казни двух ЛГБТ-активисток

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Иранский суд приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток
Иранский суд приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток
Фото: EPA

Иранский суд в провинции Западный Азербайджан 4 сентября приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток по обвинению в "распространении разврата на Земле". Об этом сообщила курдская правозащитная организация Hengaw Human Rights Organization.

Согласно отчету, полученному организацией, приговор был объявлен 31-летней Захре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар "в последние несколько дней" в женском отделении центральной тюрьмы города Урмия. Организация призвала международное сообщество добиться отмены приговора.

Правозащитники заявили, что двух активисток обвинили в "пропаганде гомосексуальности", "пропаганде христианства" и "общении со СМИ, выступающими против Исламской Республики".

Захра Седигхи Хамедани была арестована 27 октября 2021 года во время своей поездки в Турцию. После двух месяцев в следственном изоляторе она была переведена в женскую тюрьму Урмии.

В Hengaw Human Rights Organization заявили, что женщина была лишена права на доступ к адвокату во время задержания, а "помимо словесных оскорблений и оскорблений ее личности и внешности сотрудники силовых структур угрожали ей казнью и лишением опеки над двумя ее детьми".

Организация Amnesty International 25 января 2022 года заявила, что дело в отношении Хамедани связано с ее публичной защитой прав представителей ЛГБТ в соцсетях и появлением на BBC в документальном фильме, вышедшем в мае 2021 года, о нарушениях прав людей из ЛГБТ-сообщества в Курдистане.

Об Эльхам Чубдар, второй приговоренной к смертной казни, правозащитники ничего не сообщили, однако заявили, что приговор по тому же делу ожидает 52-летняя Сохейла Ашрафи из Урмии, находящаяся в женском отделении центральной тюрьмы Урмии.

Как пишет "Русская служба BBC", ссылаясь на правозащитников, это первый в истории Ирана смертный приговор, вынесенный женщине из-за ее сексуальной ориентации.

Теги: Иран, ЛГБТ, арест, смертная казнь, приговор, суд
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