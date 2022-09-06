В Иране впервые в истории приговорили к смертной казни двух ЛГБТ-активисток

Согласно отчету, полученному организацией, приговор был объявлен 31-летней Захре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар "в последние несколько дней" в женском отделении центральной тюрьмы города Урмия. Организация призвала международное сообщество добиться отмены приговора.
Правозащитники заявили, что двух активисток обвинили в "пропаганде гомосексуальности", "пропаганде христианства" и "общении со СМИ, выступающими против Исламской Республики".
Захра Седигхи Хамедани была арестована 27 октября 2021 года во время своей поездки в Турцию. После двух месяцев в следственном изоляторе она была переведена в женскую тюрьму Урмии.
В Hengaw Human Rights Organization заявили, что женщина была лишена права на доступ к адвокату во время задержания, а "помимо словесных оскорблений и оскорблений ее личности и внешности сотрудники силовых структур угрожали ей казнью и лишением опеки над двумя ее детьми".
Организация Amnesty International 25 января 2022 года заявила, что дело в отношении Хамедани связано с ее публичной защитой прав представителей ЛГБТ в соцсетях и появлением на BBC в документальном фильме, вышедшем в мае 2021 года, о нарушениях прав людей из ЛГБТ-сообщества в Курдистане.
Об Эльхам Чубдар, второй приговоренной к смертной казни, правозащитники ничего не сообщили, однако заявили, что приговор по тому же делу ожидает 52-летняя Сохейла Ашрафи из Урмии, находящаяся в женском отделении центральной тюрьмы Урмии.
Как пишет "Русская служба BBC", ссылаясь на правозащитников, это первый в истории Ирана смертный приговор, вынесенный женщине из-за ее сексуальной ориентации.
According to the report received by Hengaw Human Rights Organization, the sentence has been announced to them in the past few days in the women's ward of Urmia Central Prison.https://t.co/2JOhlv2qLB— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 4, 2022