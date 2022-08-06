"Россия – гомофобное и террористическое государство". Украинцы приняли участие в ЛГБТ-прайде в Стокгольме. Фоторепортаж
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Facebook
Украинская колонна участвовал в ЛГБТ-прайде в Стокгольме 6 августа. Фото опубликовало
в Facebook посольство Украины в Швеции. "Равенство, свобода, достоинство и права человека – это то, за что украинцы борются каждый день в войне с исконным Zлом", – говорится в сообщении. В посольстве отметили, что к украинской колонне под аплодисменты участников и зрителей мероприятия присоединилась министр иностранных дел Швеции Анн Линде с рядом послов иностранных государств. На фото видно, что на прайде, кроме ЛГБТ-символики, были украинские флаги, плакаты с призывами дать Украине оружие и лозунгами: "Россия – гомофобное и террористическое государство", "Любовь и Украина должны быть свободны", "За гордую и свободную Украину" и другими.