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"Россия – гомофобное и террористическое государство". Украинцы приняли участие в ЛГБТ-прайде в Стокгольме. Фоторепортаж

Сегодня 22.57
Украинская колонна участвовал в ЛГБТ-прайде в Стокгольме 6 августа. Фото опубликовало в Facebook посольство Украины в Швеции. "Равенство, свобода, достоинство и права человека – это то, за что украинцы борются каждый день в войне с исконным Zлом", – говорится в сообщении. В посольстве отметили, что к украинской колонне под аплодисменты участников и зрителей мероприятия присоединилась министр иностранных дел Швеции Анн Линде с рядом послов иностранных государств. На фото видно, что на прайде, кроме ЛГБТ-символики, были украинские флаги, плакаты с призывами дать Украине оружие и лозунгами: "Россия – гомофобное и террористическое государство", "Любовь и Украина должны быть свободны", "За гордую и свободную Украину" и другими.
Теги: ЛГБТ, Швеция, Стокгольм, украинцы, гей-прайд, посольство Украины, гомосексуальность, Анн Линде
 

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