People shoot people. В Украине сняли социальный ролик, посвященный украинским ЛГБТ-военным. Видео

В ролике показан солдат с украинским флагом, танцующий в стиле Vogue.

"В феврале изменилась жизнь всей нации, но мы выстояли и продолжаем бороться именно благодаря нашей идентичности и силе, которую она дает. Идентифицируя себя как украинцы, мы не можем сдаться. Украина принадлежит нам так же, как и тем, кто не испытывает проблем из-за своей сексуальной и гендерной идентичности. Вражескому снаряду все равно, кого убивать на украинской земле", – прокомментировал видеоработу режиссер Владислав Рекотов.

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