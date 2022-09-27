ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские СМИ публикуют первые результаты псевдореферендумов в захваченных регионах Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Псевдореферендумы о присоединении регионов к России проходили с 23-го по 27 сентября
Псевдореферендумы о присоединении регионов к России проходили с 23-го по 27 сентября
Фото: EPA

Российские СМИ начали сообщать о первых результатах псевдореферендумов в оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В частности, явка в Луганской области якобы составила 92,6%, сообщило российское пропагандистское агентство "РИА новости" 27 сентября.

В городах, где проводилось голосование, с 16.00 начали закрывать "избирательные участки".

Счетные комиссии начали подсчет "голосов" с участков, которые находились на территории России, сообщило агентство. По замыслу там якобы голосовали жители с захваченных территорий, которые находились в РФ. По предварительным "результатам", за присоединении к РФ якобы выступают почти 98% жителей оккупированной части Луганской, Донецкой и Запорожской областей и 97% – Херсонской, отметило "РИА новости".

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что "легитимность референдумов не вызывает сомнений", сообщило российское пропагандистское агентство.

В то же время мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко рассказал, что только 20% оставшихся жителей Мариуполя принимали участие в "голосовании" и ставили галочку по принуждению. Для "массовки" на участки оккупационные власти отправляли гражданских россиян, сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявлял, что "референдум" проходит "под пристальным наблюдением людей с автоматами".

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Европейский союз анонсировал новые санкции против России за проведение "референдумов".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 21 сентября призвала жителей не подконтрольных Украине регионов игнорировать проведение "референдумов".

Теги: санкции, референдум, оккупация, Европейский союз, российская агрессия, голосование, война России против Украины, Вадим Бойченко, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Максим Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Максим Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (89468)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (80327)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (61598)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (43822)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (33260)
6
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (29234)
7
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (21451)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (17828)
 
 
 
 