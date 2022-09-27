Российские СМИ публикуют первые результаты псевдореферендумов в захваченных регионах Украины

Псевдореферендумы о присоединении регионов к России проходили с 23-го по 27 сентября Фото: EPA

В городах, где проводилось голосование, с 16.00 начали закрывать "избирательные участки".

Счетные комиссии начали подсчет "голосов" с участков, которые находились на территории России, сообщило агентство. По замыслу там якобы голосовали жители с захваченных территорий, которые находились в РФ. По предварительным "результатам", за присоединении к РФ якобы выступают почти 98% жителей оккупированной части Луганской, Донецкой и Запорожской областей и 97% – Херсонской, отметило "РИА новости".

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что "легитимность референдумов не вызывает сомнений", сообщило российское пропагандистское агентство.

В то же время мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко рассказал, что только 20% оставшихся жителей Мариуполя принимали участие в "голосовании" и ставили галочку по принуждению. Для "массовки" на участки оккупационные власти отправляли гражданских россиян, сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявлял, что "референдум" проходит "под пристальным наблюдением людей с автоматами".

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Европейский союз анонсировал новые санкции против России за проведение "референдумов".