В Мариуполе оккупанты для массовости на псевдореферендуме для голосования привлекают россиян

"Сегодня последний день. День показательных представлений на "избирательных участках". Для гарантии "толпы" оккупанты заготовили поход на "голосование" Мариупольского оркестра предателей, актеров драмтеатра на костях и бюджетников. Также для массовости "голосования" к "референдуму" привлечены гражданские оккупанты – рабочие российских подрядчиков. То есть граждане России, не скрываясь, решают судьбу "волеизъявления" украинского Мариуполя", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

По данным советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

23 сентября в оккупированном Мариуполе россияне начали проводить так называемый "референдум" о присоединении оккупированной Донецкой области к России. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что жителей города принуждают принимать в нем участие силой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 21 сентября призвала жителей не подконтрольных Украине регионов игнорировать проведение "референдумов".