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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты для массовости на псевдореферендуме для голосования привлекают россиян

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В оккупированном Мариуполе россияне для голосования в "псевдореферендуме" используют своих граждан
В оккупированном Мариуполе россияне для голосования в "псевдореферендуме" используют своих граждан
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мариуполе к участию в псевдореферендуме для массовости привлекают гражданских рабочих российских подрядчиков. Об этом 27 сентября сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Сегодня последний день. День показательных представлений на "избирательных участках". Для гарантии "толпы" оккупанты заготовили поход на "голосование" Мариупольского оркестра предателей, актеров драмтеатра на костях и бюджетников. Также для массовости "голосования" к "референдуму" привлечены гражданские оккупанты – рабочие российских подрядчиков. То есть граждане России, не скрываясь, решают судьбу "волеизъявления" украинского Мариуполя", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

По данным советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

23 сентября в оккупированном Мариуполе россияне начали проводить так называемый "референдум" о присоединении оккупированной Донецкой области к России. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что жителей города принуждают принимать в нем участие силой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 21 сентября призвала жителей не подконтрольных Украине регионов игнорировать проведение "референдумов".

Теги: Россия, Украина, референдум, оккупация, Мариуполь, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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