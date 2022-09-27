В Мариуполе в "референдуме" оккупантов приняли участие 20% оставшихся жителей – мэр

"В Мариуполе до войны была 541 тыс. человек, сегодня там держат, не дают выехать из Мариуполя более 100 тыс. населения. Большинство людей находится на подконтрольной Украине территории, более 200 тыс. человек выехало", – сказал он.
По словам Бойченко, такое голосование нельзя называть "референдумом".
"Это небольшое количество людей, которое должно ставить "галочки", потому что в каждый дом приходит человек с автоматом и "просит". Люди вынужденно идут на это. И ставит галочку небольшое количество людей, они сами об этом говорят. Это 20% от тех 100 тыс., которых они принудительно удерживают в Мариуполе. Это может быть инструментом демократии? Нет", – сказал Бойченко.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 21 сентября призвала жителей не подконтрольных Украине регионов игнорировать проведение "референдумов".
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что жителей города принуждают принимать в голосовании участие силой.