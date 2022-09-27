В Мариуполе в "референдуме" оккупантов приняли участие 20% оставшихся жителей – мэр

"В Мариуполе до войны была 541 тыс. человек, сегодня там держат, не дают выехать из Мариуполя более 100 тыс. населения. Большинство людей находится на подконтрольной Украине территории, более 200 тыс. человек выехало", – сказал он.

По словам Бойченко, такое голосование нельзя называть "референдумом".

"Это небольшое количество людей, которое должно ставить "галочки", потому что в каждый дом приходит человек с автоматом и "просит". Люди вынужденно идут на это. И ставит галочку небольшое количество людей, они сами об этом говорят. Это 20% от тех 100 тыс., которых они принудительно удерживают в Мариуполе. Это может быть инструментом демократии? Нет", – сказал Бойченко.