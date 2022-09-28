"Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона". В ОПУ прогнозируют, что мобилизованные россияне будут сдаваться в плен целыми частями

"Мобилизация по-русски… Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. [Президент РФ Владимир] Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", – написал Подоляк.

Мобилизация по-русски… Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 28, 2022

По мнению советника главы ОПУ, мобилизованные на войну россияне будут "целыми частями" переходить на сторону Украины.

"У нас разработана инструкция… как правильно сдаваться в плен. Это не такой простой процесс на самом деле, война артиллерийская… Я думаю, что процесс этот наберет обороты… когда этих мобилизованных отправляют сразу на поле сражения… они все растеряны, они подавлены. Я думаю, что там будут формироваться постепенно целые части, которые будут готовы переходить на нашу сторону", – сказал Подоляк в эфире YouTube-канала "Ходорковский LIVE".

Он заверил, что Украина не позволяет себе зверства в отношении военнопленных, в отличие от России, "потому что мы хотим остаться людьми".

"[После сдачи в плен] идет стандартная процедура выяснения, принимал или нет военный участие в военных преступлениях… какое было его участие в войне… Далее он будет находиться в лагере… [до обмена или конца войны]", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)