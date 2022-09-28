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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона". В ОПУ прогнозируют, что мобилизованные россияне будут сдаваться в плен целыми частями

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Украина не позволяет себе зверства в отношении военнопленных, отметил Подоляк
Украина не позволяет себе зверства в отношении военнопленных, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Мобилизованных россиян без подготовки отправляют в места активных боевых действий в Украине. Об этом 28 сентября сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Мобилизация по-русски… Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. [Президент РФ Владимир] Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", – написал Подоляк.

По мнению советника главы ОПУ, мобилизованные на войну россияне будут "целыми частями" переходить на сторону Украины.

"У нас разработана инструкция… как правильно сдаваться в плен. Это не такой простой процесс на самом деле, война артиллерийская… Я думаю, что процесс этот наберет обороты… когда этих мобилизованных отправляют сразу на поле сражения… они все растеряны, они подавлены. Я думаю, что там будут формироваться постепенно целые части, которые будут готовы переходить на нашу сторону", – сказал Подоляк в эфире YouTube-канала "Ходорковский LIVE".

Он заверил, что Украина не позволяет себе зверства в отношении военнопленных, в отличие от России, "потому что мы хотим остаться людьми".

"[После сдачи в плен] идет стандартная процедура выяснения, принимал или нет военный участие в военных преступлениях… какое было его участие в войне… Далее он будет находиться в лагере… [до обмена или конца войны]", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, военные, мобилизация, плен, артиллерия, советник, преступление, война России против Украины, лагерь, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, россияне
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