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В России мобилизуют диабетиков и людей после инсультов – СМИ

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Под мобилизацию в России попадают инвалиды и люди с хроническими заболеваниями
Под мобилизацию в России попадают инвалиды и люди с хроническими заболеваниями
Фото: EPA

Родственники людей, которых мобилизуют в регионах России, жалуются, что забирают всех подряд – никогда не служивших в армии, после операций, инсультов, инфарктов, инсулинозависимых диабетиков и с другими заболеваниями или ограничениями. Об этом пишет 28 сентября "Сибирь. Реалии".

Издание отмечает, что при призыве абсолютно нет медицинских комиссий. Мобилизованных обещали обследовать в пунктах сбора, но и там этого не произошло.

Жительница города Оха Сахалинской области Ульяна рассказала журналистам, что из населенного пункта забрали четыре КамАЗа мужчин без прохождения медкомиссии. Среди них были люди после недавних операций, инфарктов и инсультов, сообщила женщина. Перед отправлением им только измерили давление, а командир части заявил, что ничем помочь не может, и посоветовал жаловаться в военкомат.

Другая жительница Сахалина, Алена, рассказала, что мобилизовали ее 40-летнего брата с диабетом и инсулинозависимостью, а также с болями после операции по замене позвонков на искусственные. Женщина жалуется, что он вряд ли даже сможет доехать до Украины.

Из Бурятии забрали 40-летнего Игоря Воронцова, который после двойного перелома не может бегать и с трудом даже наденет жесткие ботинки типа берцев. Его жена также говорит, что мужчину забрали без прохождения медкомиссии.

"Там вообще, честно говоря, все пьют мужики, страшно смотреть. Это они, видимо, от шока, но вообще ужас какой-то: все, кого забрали, пьяные там ходят. У них там нет ни патронов, ни солярки на танках ездить, у них никакого обучения толком нет", – рассказала Татьяна Воронцова об условиях в пункте сбора.

Также Воронцова сообщила, что мобилизация оставляет без мужчин маленькие села в Бурятии, в которых трудно выжить без мужской силы – нужно носить воду, колоть дрова, заготавливать корм для скота.

Жительница Красноярского края Антонина Горюнова рассказала, что ее мужа заставляют уволиться с работы и идти на фронт. Сама она беременна, семья выплачивает ипотеку.

Мобилизованный Александр Рябчиков рассказал о ситуации в воинской части в Читинском районе – там уже не осталось места для прибывающих резервистов. Среди них есть люди с хроническими заболеваниями, в частности с эпилепсией.

В подобных случаях родственники пишут жалобы, но им пока только обещают разобраться в ситуации.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Теги: Россия, мобилизация, призыв, война России против Украины, болезнь
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