Родители первокурсников военно-морской академии РФ протестуют против отправки курсантов на войну – ГУР

По данным украинской разведки, после месяца обучения в вузе курсантов выселили из казармы Фото: depositphotos.com

По данным разведки, после месяца обучения в вузе курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон.

"Чтобы избежать общения с родителями и самовольного ухода с места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече отказали", -- говорится в заявлении.

В ГУР МО заявили, что родители первокурсников протестуют против отправки курсантов на войну, и напомнили, что у российских военных есть возможность сложить оружие и сохранить здоровье и жизнь. Им гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.