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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Родители первокурсников военно-морской академии РФ протестуют против отправки курсантов на войну – ГУР

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По данным украинской разведки, после месяца обучения в вузе курсантов выселили из казармы
По данным украинской разведки, после месяца обучения в вузе курсантов выселили из казармы
Фото: depositphotos.com

Первокурсников российского военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украину. Об этом 28 сентября в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

По данным разведки, после месяца обучения в вузе курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон.

"Чтобы избежать общения с родителями и самовольного ухода с места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече отказали", -- говорится в заявлении.

В ГУР МО заявили, что родители первокурсников протестуют против отправки курсантов на войну, и напомнили, что у российских военных есть возможность сложить оружие и сохранить здоровье и жизнь. Им гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

По данным СМИ, указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек. 

После объявления о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаном и Грузией.

Мобилизованные россияне заявили, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Теги: Россия, протесты, война, Санкт-Петербург, военные, мобилизация, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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