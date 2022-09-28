Родители первокурсников военно-морской академии РФ протестуют против отправки курсантов на войну – ГУР

По данным разведки, после месяца обучения в вузе курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон.
"Чтобы избежать общения с родителями и самовольного ухода с места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече отказали", -- говорится в заявлении.
В ГУР МО заявили, что родители первокурсников протестуют против отправки курсантов на войну, и напомнили, что у российских военных есть возможность сложить оружие и сохранить здоровье и жизнь. Им гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
По данным СМИ, указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
После объявления о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном и Грузией.
Мобилизованные россияне заявили, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.