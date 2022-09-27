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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Мы внимательно отслеживаем, как идет мобилизация в РФ. Что и как они собирают, и сколько отправят на фронт

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Подоляк о мобилизации: Мы внимательно отслеживаем, что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны
Подоляк о мобилизации: Мы внимательно отслеживаем, что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны
Фото: Офіс Президента / Telegram

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" 26 сентября заявил, что Украина отслеживает, как идет процесс мобилизации в России. По его словам, от результата мобилизации в РФ может зависеть вопрос проведения дополнительной мобилизации в Украине.

Подоляк говорил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны и дополнительно мобилизовать украинцев нет необходимости

"Математику войны мы гораздо лучше понимаем, чем наши оппоненты. Поэтому практически с первых дней активно формировали свои резервы, структурировали через ТРО свои кадровые возможности, активно договаривались о тренинговых центрах в том числе с нашими партнерами. Но война – это, разумеется, постоянный процесс уточнений, оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий", – сказал он "Украинской правде". 

Государство сейчас вместе с союзниками  занимается подготовкой военных-специалистов, отметил Подоляк в контексте вопроса о мобилизации. 

о-первых, в отличие от россиян, которые будут отправлять на поле боя массу неподготовленного резерва, чтобы показать количество, для нас гораздо важнее иметь качественно подготовленных спецов. Потому что это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно спецов, чем мы и занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество... И во-вторых, мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны... Поэтому еще раз повторю: важно не просто механически говорить о мобилизации, о ее дополнительном проведении. Гораздо лучше, понимая принципы войны, делать ставку на подготовку именно качественных спецов, что существенно важнее в современной войне", – подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он. 

По словам министра, "по большому счету" в рамках мобилизации все необходимые позиции в украинской армии в июле были заполнены. Сейчас мобилизация если происходит, то речь идет об определенных особых специальностях, например, на тот момент шла речь о военнослужащих, которые принимают участие в обучении за границей. 

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек. 

Советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что если будет необходимо, в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек. Об этом он сказал 24 сентября, отвечая на вопрос, есть ли Украине что противопоставить в плане личного состава России, если там мобилизуют для участия в войне 1 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, мобилизация, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, Михаил Подоляк
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