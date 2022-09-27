Подоляк: Мы внимательно отслеживаем, как идет мобилизация в РФ. Что и как они собирают, и сколько отправят на фронт

Подоляк о мобилизации: Мы внимательно отслеживаем, что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны Фото: Офіс Президента / Telegram

Подоляк говорил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны и дополнительно мобилизовать украинцев нет необходимости.

"Математику войны мы гораздо лучше понимаем, чем наши оппоненты. Поэтому практически с первых дней активно формировали свои резервы, структурировали через ТРО свои кадровые возможности, активно договаривались о тренинговых центрах в том числе с нашими партнерами. Но война – это, разумеется, постоянный процесс уточнений, оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий", – сказал он "Украинской правде".

Государство сейчас вместе с союзниками занимается подготовкой военных-специалистов, отметил Подоляк в контексте вопроса о мобилизации.

"Во-первых, в отличие от россиян, которые будут отправлять на поле боя массу неподготовленного резерва, чтобы показать количество, для нас гораздо важнее иметь качественно подготовленных спецов. Потому что это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно спецов, чем мы и занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество... И во-вторых, мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны... Поэтому еще раз повторю: важно не просто механически говорить о мобилизации, о ее дополнительном проведении. Гораздо лучше, понимая принципы войны, делать ставку на подготовку именно качественных спецов, что существенно важнее в современной войне", – подчеркнул он.

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