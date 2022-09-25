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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам могут понадобиться все". Арестович заявил, что в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек, "если будет не хватать"

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Арестович: Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, потому что это вопрос физического выживания нации
Арестович: Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, потому что это вопрос физического выживания нации
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что, если будет необходимо, в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек. Об этом он заявил в ходе стрима с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в YouTube 24 сентября.

По оценке Арестовича, россиян будут мобилизовать в три волны, последняя закончится в декабре. Всего, он считает, мобилизуют около 1 млн россиян, возможно, больше.

Фейгин спросил, есть ли Украине что противопоставить РФ в плане личного состава.

"У нас 1 млн под ружьем по всей стране, – ответил Арестович, сказав, что Украина находится в невыгодном географическом положении, так как армия РФ окружает пять шестых территории. – Проблема в том, что мы должны быть равномерно сильными. У нас внутренняя линия фронта 1390 км, плюс еще внешняя почти 4 тыс. км, учитывая морские границы. Все это надо защищать. Поэтому мы ведем оборону самым невыгодным способом: мы должны быть равномерно сильными везде. К сожалению. Но это же означает, что если будет не хватать – и мы мобилизируемся. Еще раз. Конечно, есть [резерв для мобилизации]. У нас 5,5 млн", – ответил Арестович.

По его словам, речь о гражданах, которых потенциально могут призвать, союзники при необходимости могут увеличить оборонную помощь, чтобы обеспечить этих мобилизованных.

"Мы все-таки 40-миллионная страна, миллион мы призовем, если что. Да и Запад поможет. Если нам не будет хватать, мы мобилизуемся еще раз", – отметил Арестович.

Он допускает, что могут быть мобилизованы студенты.

"Если в России мобилизуют миллион, народ, о каком выезде вы говорите? – сказал он в ответ на вопрос о перспективах для студентов, учащихся за границей. – Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде? Это уже все: вставай, война народная идет. Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, потому что это вопрос физического выживания нации".

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мобилизация, Алексей Арестович, студенты, война России против Украины, военнослужащий
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