"Нам могут понадобиться все". Арестович заявил, что в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек, "если будет не хватать"

Арестович: Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, потому что это вопрос физического выживания нации Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

По оценке Арестовича, россиян будут мобилизовать в три волны, последняя закончится в декабре. Всего, он считает, мобилизуют около 1 млн россиян, возможно, больше.

Фейгин спросил, есть ли Украине что противопоставить РФ в плане личного состава.

"У нас 1 млн под ружьем по всей стране, – ответил Арестович, сказав, что Украина находится в невыгодном географическом положении, так как армия РФ окружает пять шестых территории. – Проблема в том, что мы должны быть равномерно сильными. У нас внутренняя линия фронта 1390 км, плюс еще внешняя почти 4 тыс. км, учитывая морские границы. Все это надо защищать. Поэтому мы ведем оборону самым невыгодным способом: мы должны быть равномерно сильными везде. К сожалению. Но это же означает, что если будет не хватать – и мы мобилизируемся. Еще раз. Конечно, есть [резерв для мобилизации]. У нас 5,5 млн", – ответил Арестович.

По его словам, речь о гражданах, которых потенциально могут призвать, союзники при необходимости могут увеличить оборонную помощь, чтобы обеспечить этих мобилизованных.

"Мы все-таки 40-миллионная страна, миллион мы призовем, если что. Да и Запад поможет. Если нам не будет хватать, мы мобилизуемся еще раз", – отметил Арестович.

Он допускает, что могут быть мобилизованы студенты.

"Если в России мобилизуют миллион, народ, о каком выезде вы говорите? – сказал он в ответ на вопрос о перспективах для студентов, учащихся за границей. – Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде? Это уже все: вставай, война народная идет. Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, потому что это вопрос физического выживания нации".