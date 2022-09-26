ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что в Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию: нет необходимости

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Мы готовы к большему количеству российских военных
Подоляк: Мы готовы к большему количеству российских военных
Фото: Офіс Президента / Telegram

В Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Tagesschau.de, опубликованном 24 сентября.

Подоляка спросили, не нужно ли Украине провести дополнительную мобилизацию в связи с мобилизацией в РФ. 

Советник главы ОП ответил, что в отличие от России, Украина – "прагматичная страна". Военно-политическое руководство Украинского государства смотрит на "математику войны" и точно знает, "где сколько людей должно быть".

Он пояснил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны. Эти резервы, по его словам, планируют активно использовать.

"Нам нет необходимости объявлять сегодня дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военных", – подчеркнул Подоляк. 

Комментируя вопрос о потерях обеих армий в ходе войны, он сказал, что Украина "воюет более творчески" и потери страны меньше, чем потери России.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он. 

По словам министра, "по большому счету" в рамках мобилизации все необходимые позиции в украинской армии в июле были заполнены. Сейчас мобилизация если происходит, то речь идет об определенных особых специальностях, например, на тот момент шла речь о военнослужащих, которые принимают участие в обучении за границей. 

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек. 

Советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что если будет необходимо, в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли Украине что противопоставить в плане личного состава России, если там мобилизуют для участия в войне 1 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, мобилизация, Алексей Арестович, война России против Украины, военнослужащий, Михаил Подоляк, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке российского певца в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (511772)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (95822)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (67922)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (55090)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (27090)
6
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (24400)
7
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23816)
8
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18303)
 
 
 
 