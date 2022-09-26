Подоляк заявил, что в Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию: нет необходимости

Подоляка спросили, не нужно ли Украине провести дополнительную мобилизацию в связи с мобилизацией в РФ.
Советник главы ОП ответил, что в отличие от России, Украина – "прагматичная страна". Военно-политическое руководство Украинского государства смотрит на "математику войны" и точно знает, "где сколько людей должно быть".
Он пояснил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны. Эти резервы, по его словам, планируют активно использовать.
"Нам нет необходимости объявлять сегодня дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военных", – подчеркнул Подоляк.
Комментируя вопрос о потерях обеих армий в ходе войны, он сказал, что Украина "воюет более творчески" и потери страны меньше, чем потери России.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.
По словам министра, "по большому счету" в рамках мобилизации все необходимые позиции в украинской армии в июле были заполнены. Сейчас мобилизация если происходит, то речь идет об определенных особых специальностях, например, на тот момент шла речь о военнослужащих, которые принимают участие в обучении за границей.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
Советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что если будет необходимо, в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли Украине что противопоставить в плане личного состава России, если там мобилизуют для участия в войне 1 млн человек.