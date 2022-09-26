Подоляк заявил, что в Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию: нет необходимости

Подоляка спросили, не нужно ли Украине провести дополнительную мобилизацию в связи с мобилизацией в РФ.

Советник главы ОП ответил, что в отличие от России, Украина – "прагматичная страна". Военно-политическое руководство Украинского государства смотрит на "математику войны" и точно знает, "где сколько людей должно быть".

Он пояснил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны. Эти резервы, по его словам, планируют активно использовать.

"Нам нет необходимости объявлять сегодня дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военных", – подчеркнул Подоляк.

Комментируя вопрос о потерях обеих армий в ходе войны, он сказал, что Украина "воюет более творчески" и потери страны меньше, чем потери России.