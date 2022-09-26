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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Медуза" рассказала о кремлевской методичке для пропагандистов на тему мобилизации. Месседж – Россия побеждала только в "народных войнах" и должна "всем миром" сплотиться против НАТО

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В РФ объявление мобилизации восприняли негативно россияне вышли на протесты
В РФ объявление мобилизации восприняли негативно – россияне вышли на протесты
Фото: EPA

Администрация президента РФ Владимира Путина подготовила методичку для провластных российских СМИ и пропагандистов, с помощью которой хочет попытаться объяснить населению России, что "мобилизация – это нормально". Об этом сообщает 26 сентября российское издание "Медуза", в распоряжении которого оказался текст рекомендаций Кремля.

Главные тезисы, которые нужно донести до аудитории, – Россия побеждала в войнах "только всем миром", и только когда население страны считало, что идет "война народная". Поэтому составители методички хотят, чтобы пропагандисты убедили россиян: "Народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО".

По утверждению Кремля, Альянс намерен якобы "расчленить и разграбить" Россию.

"Россия воюет вовсе не с Украиной, а с НАТО. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. Натовская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию", – утверждается в документе.

В качестве одной из причин массовой отправки людей на фронт предлагается называть обстрелы приграничных территорий РФ и аннексированного Россией в 2014 году Крыма.

"С нами уже сейчас воюют на нашей территории. Мы уже не только "своих не бросаем“, мы защищаем себя", – так прописан этот тезис в методичке.

Россиянам пытаются объяснить, что линия фронта составляет более 1000 км, а российских солдат и российских людей якобы убивают из натовского оружия натовские наемники и "террористы киевского режима".

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса", – говорится в методичке.

Составители текста предлагают пропагандистам подчеркнуть в своих публикациях и сюжетах, что президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию "ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижение Россией целей специальной военной операции".

При этом сами эти цели в тексте не указаны, отмечает "Медуза". Как и то, как именно пропагандисты должны объяснить читателям и зрителям, что вторжение России в Украину является одновременно и "спецоперацией", и "народной войной".

Жители оккупированных украинских территорий в сюжетах и материалах российских пропагандистов должны, по сценарию пропагандистов, цитироваться как можно чаще и при этом "выражать воодушевление" и "благодарность", а также называть Путина "защитником", который "откликнулся на просьбы людей". По замыслу Кремля, от таких сюжетов у россиян должна "возникнуть радость".

Источники, близкие к администрации президента РФ, подтвердили изданию, что многочисленные ролики и посты, объясняющие "нормальность" частичной мобилизации и убеждающие россиян, что бояться нечего, также заказаны Кремлем и курируются через политтехнологов.

Эти же ролики повторяют тезис министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что мобилизуют лишь ограниченное число опытных и подготовленных людей, что, пишет "Медуза", на практике опровергается многочисленными фактами – параметры "частичной" мобилизации нигде не прописаны и повестки получают люди без опыта службы и военной специальности.

Последний факт тоже учтен в пропагандистской кампании. Российские власти, по информации собеседников "Медузы", хотят "перенаправить гнев" мобилизованных россиян и их близких с Путина на военкоматы, которые якобы "перегибают палку".

Так, к "расстрелу" недобросовестных военкомов, отмечает издание, уже призвал телепропагандист Владимир Соловьев. А главред пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян жаловалась, что военкомы "выбешивают людей, вот как специально, как назло, как будто Киевом засланные".

Источники "Медузы" говорят. что "самые вопиющие случаи" мобилизации (многодетных, неопытных, непригодных к воинской службе) будут освещать в СМИ, как бы показывая, что власти восстанавливают справедливость.

Хотя российские власти полагают, что недовольство мобилизацией удастся погасить с помощью пропаганды, по данным источников "Медузы", в Кремле "обеспокоены" ситуацией на Кавказе, в первую очередь – ожесточенными протестами в Дагестане.

Контекст:

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек. По информации источников "Медузы" план по мобилизации еще больше – 1,2 млн человек.

Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

В аэропортах РФ все эти дни – огромные очереди на рейсы, которыми можно вылететь из страны. 26 сентября, как сообщает "Медуза", в российские аэропорты стали поступать списки мужчин, на имя которых уже были выписаны повестки – пограничники запрещают фигурантам списка покидать Россию.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Всего после объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тыс. мужчин. Об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента России, ссылаясь на данные ФСБ.

24 сентября в ряде российских городов прошли акции протеста против мобилизации, протестующие были жестко разогнаны правоохранителями. Задержаны были 730 человек в 32 городах. На протесты также вышли жители Дагестана, а 26 сентября в Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома – как и предлагал пропагандист Соловьев. Кроме того, в РФ поджигают военкоматы и админздания, где проходит мобилизация.

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