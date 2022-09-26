"Медуза" рассказала о кремлевской методичке для пропагандистов на тему мобилизации. Месседж – Россия побеждала только в "народных войнах" и должна "всем миром" сплотиться против НАТО

Главные тезисы, которые нужно донести до аудитории, – Россия побеждала в войнах "только всем миром", и только когда население страны считало, что идет "война народная". Поэтому составители методички хотят, чтобы пропагандисты убедили россиян: "Народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО".

По утверждению Кремля, Альянс намерен якобы "расчленить и разграбить" Россию.

"Россия воюет вовсе не с Украиной, а с НАТО. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. Натовская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию", – утверждается в документе.

В качестве одной из причин массовой отправки людей на фронт предлагается называть обстрелы приграничных территорий РФ и аннексированного Россией в 2014 году Крыма.

"С нами уже сейчас воюют на нашей территории. Мы уже не только "своих не бросаем“, мы защищаем себя", – так прописан этот тезис в методичке.

Россиянам пытаются объяснить, что линия фронта составляет более 1000 км, а российских солдат и российских людей якобы убивают из натовского оружия натовские наемники и "террористы киевского режима".

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса", – говорится в методичке.

Составители текста предлагают пропагандистам подчеркнуть в своих публикациях и сюжетах, что президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию "ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижение Россией целей специальной военной операции".

При этом сами эти цели в тексте не указаны, отмечает "Медуза". Как и то, как именно пропагандисты должны объяснить читателям и зрителям, что вторжение России в Украину является одновременно и "спецоперацией", и "народной войной".

Жители оккупированных украинских территорий в сюжетах и материалах российских пропагандистов должны, по сценарию пропагандистов, цитироваться как можно чаще и при этом "выражать воодушевление" и "благодарность", а также называть Путина "защитником", который "откликнулся на просьбы людей". По замыслу Кремля, от таких сюжетов у россиян должна "возникнуть радость".

Источники, близкие к администрации президента РФ, подтвердили изданию, что многочисленные ролики и посты, объясняющие "нормальность" частичной мобилизации и убеждающие россиян, что бояться нечего, также заказаны Кремлем и курируются через политтехнологов.

Эти же ролики повторяют тезис министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что мобилизуют лишь ограниченное число опытных и подготовленных людей, что, пишет "Медуза", на практике опровергается многочисленными фактами – параметры "частичной" мобилизации нигде не прописаны и повестки получают люди без опыта службы и военной специальности.

Последний факт тоже учтен в пропагандистской кампании. Российские власти, по информации собеседников "Медузы", хотят "перенаправить гнев" мобилизованных россиян и их близких с Путина на военкоматы, которые якобы "перегибают палку".

Так, к "расстрелу" недобросовестных военкомов, отмечает издание, уже призвал телепропагандист Владимир Соловьев. А главред пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян жаловалась, что военкомы "выбешивают людей, вот как специально, как назло, как будто Киевом засланные".

Источники "Медузы" говорят. что "самые вопиющие случаи" мобилизации (многодетных, неопытных, непригодных к воинской службе) будут освещать в СМИ, как бы показывая, что власти восстанавливают справедливость.

Хотя российские власти полагают, что недовольство мобилизацией удастся погасить с помощью пропаганды, по данным источников "Медузы", в Кремле "обеспокоены" ситуацией на Кавказе, в первую очередь – ожесточенными протестами в Дагестане.