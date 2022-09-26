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26 сентября, 2022
 
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"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ

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Сбежавший в РФ Бардаш 21 сентября заявил, что намерен получить российский паспорт
Сбежавший в РФ Бардаш 21 сентября заявил, что намерен получить российский паспорт
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Украинский продюсер Михаил Ясинский 26 сентября в Facebook прокомментировал заявление сбежавшего в РФ украинского продюсера Юрия Бардаша о намерении получить российский паспорт.

Заявление о получении паспорта поддерживающий нападение РФ на Украину Бардаш сделал вечером 21 сентября в Telegram-канале, после того как утром в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации народонаселения России.

В своем обращении Бардаш не упомянул анонсированный Путиным призыв. 

Ясинский, реагируя на слова Бардаша, разместил на своей странице растиражированный в сети фрагмент ролика с его участием, но с другой озвучкой. 

"Всю жизнь мучился, этот паспорт делал, чтобы россиянином стать, а теперь меня заберут, чтобы мне хохлы жопу надрали и грохнули? На х...я я его тогда делал? Лучше бы меня в Грузию депортнули, зато бы я живой и здоровый картошку копал. А не сейчас  за шкирку заберут, в окоп кинут, ракета прилетит: писюн – в одну сторону, пятка – в другую", – "возмущается" в ролике-пародии "Бардаш".

"Обещал себе не вспоминать об этом манкурте, побежавшем в Грузию, а оттуда в Россию, но что-то не сдержался, когда на днях увидел его очередной стрим о паспорте, а сегодня в каком-то канале услышал чью-то запись... И как-то оно само все стало на свои места", – прокомментировал ролик Ясинский.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/videos/626894158809821/

Контекст:

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Всего после объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тыс. мужчин. Об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента России, ссылаясь на данные ФСБ.

Теги: мобилизация, война России против Украины, Юрий Бардаш, Михаил Ясинский
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