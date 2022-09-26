"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ

Заявление о получении паспорта поддерживающий нападение РФ на Украину Бардаш сделал вечером 21 сентября в Telegram-канале, после того как утром в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации народонаселения России.

В своем обращении Бардаш не упомянул анонсированный Путиным призыв.

Ясинский, реагируя на слова Бардаша, разместил на своей странице растиражированный в сети фрагмент ролика с его участием, но с другой озвучкой.

"Всю жизнь мучился, этот паспорт делал, чтобы россиянином стать, а теперь меня заберут, чтобы мне хохлы жопу надрали и грохнули? На х...я я его тогда делал? Лучше бы меня в Грузию депортнули, зато бы я живой и здоровый картошку копал. А не сейчас – за шкирку заберут, в окоп кинут, ракета прилетит: писюн – в одну сторону, пятка – в другую", – "возмущается" в ролике-пародии "Бардаш".

"Обещал себе не вспоминать об этом манкурте, побежавшем в Грузию, а оттуда в Россию, но что-то не сдержался, когда на днях увидел его очередной стрим о паспорте, а сегодня в каком-то канале услышал чью-то запись... И как-то оно само все стало на свои места", – прокомментировал ролик Ясинский.