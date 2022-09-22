Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя

По словам Бардаша, служащий одной из московских церквей посоветовал ему сменить имя, указав в паспорте вместо Юрия – Георгий.

Бардаш отметил, что уже три месяца проживает в столице страны-агрессора и считает, что "демократичнее общества не видел".

"У меня волосы дыбом становятся, насколько власть России позволяет в столь тяжелое для народа время говорить. Есть свобода слова. Хочешь – говори. Здесь это есть", – сказал он.

Бардаш также заявил, что украинцев "российский солдат придет и освободит".