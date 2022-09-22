Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя

По словам Бардаша, служащий одной из московских церквей посоветовал ему сменить имя, указав в паспорте вместо Юрия – Георгий.
Бардаш отметил, что уже три месяца проживает в столице страны-агрессора и считает, что "демократичнее общества не видел".
"У меня волосы дыбом становятся, насколько власть России позволяет в столь тяжелое для народа время говорить. Есть свобода слова. Хочешь – говори. Здесь это есть", – сказал он.
Бардаш также заявил, что украинцев "российский солдат придет и освободит".
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.
22 июля стало известно, что Бардаш сбежал из Грузии в Россию.
Ранее от сотрудничества с ним отказался украинский певец Wellboy и сопродюсер Евгений Триплов, а жена Бардаша сообщила о расставании.