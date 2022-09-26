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В Кремле утверждают, что в РФ пока не принимали решений о закрытии границ

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Песков: В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось
Песков: В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что пока в России не принимали решений о закрытии границ. Об этом пишет "Интерфакс".

"Мне об этом ничего не известно, – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. – В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось". 

В последние дни российские СМИ сообщали, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения в РФ и закрытия границ. По данным "Новой газеты", после объявления мобилизации, с 21-го по 24 сентября, из России уехали 261 тыс. мужчин

Песков говорит, что военное положение тоже пока не вводили. 

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Дмитрий Песков, граница, мобилизация, военное положение, мужчины, границы
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