В Кремле утверждают, что в РФ пока не принимали решений о закрытии границ

Песков: В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось Фото: ЕРА

"Мне об этом ничего не известно, – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. – В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось".

В последние дни российские СМИ сообщали, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения в РФ и закрытия границ. По данным "Новой газеты", после объявления мобилизации, с 21-го по 24 сентября, из России уехали 261 тыс. мужчин.

Песков говорит, что военное положение тоже пока не вводили.