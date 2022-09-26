Российские силовики пригнали бронетранспортер к границе с Грузией. В ФСБ рассказали, зачем

На боевой технике находятся вооруженные автоматами военнослужащие.

В ФСБ, частью которой является пограничная служба России, агентству РБК объяснили, что БТР направляется к "Верхнему Ларсу" "не для выставления блокпоста", а, "грубо говоря", в качестве резерва – "на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну".

Грузия является одной из стран, куда массово пытаются выехать граждане России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией и Монголией.