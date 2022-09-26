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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал пять последствий мобилизации в России

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Михаил Подоляк подвел итоги пяти дней мобилизации в РФ
Михаил Подоляк подвел итоги пяти дней мобилизации в РФ
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал объявленную в России частичную мобилизацию. О ее особенностях он написал на своей странице в Twitter 26 сентября.

Подоляк назвал пять вещей, которые отличают мобилизацию в России — в их числе протесты и массовое бегство россиян за границу. Список, по мнению советника главы ОП, выглядит так:

1. Километровые очереди на выезд.
2. Людей забирают из дома.
3. Протесты в нацреспубликах.
4. Стрельба в военкоматах.
5. Тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки/подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов" – написал он.

Контекст:

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Всего после объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тыс. мужчин. Об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента России, ссылаясь на данные ФСБ.

24 сентября в ряде российских городов прошли акции протеста против мобилизации, протестующие были жестко разогнаны правоохранителями. Задержаны были 730 человек в 32 городах. На протесты также вышли жители Дагестана, а в Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома. 

Теги: Россия, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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