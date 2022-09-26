Подоляк назвал пять последствий мобилизации в России

Подоляк назвал пять вещей, которые отличают мобилизацию в России — в их числе протесты и массовое бегство россиян за границу. Список, по мнению советника главы ОП, выглядит так:

1. Километровые очереди на выезд.

2. Людей забирают из дома.

3. Протесты в нацреспубликах.

4. Стрельба в военкоматах.

5. Тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки/подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов" – написал он.