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В США призвали Грузию закрыть границу с Россией. Тбилиси объявил о дополнительных проверках приезжающих россиян

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В связи с ростом транспортного потока все КПП перешли на особый режим работы
В связи с ростом транспортного потока все КПП перешли на особый режим работы
Скрин: Сhannel in Georgia / Telegram

Наплыв большого количества российских граждан, скрывающихся от мобилизации, угрожает безопасности Грузии. Об этом конгрессмен США от Республиканской партии Адам Кинзингер написал 25 сентября в Twitter.

Он заявил, что Грузии нужно закрыть границы с РФ, хотя бы на короткое время. Это было бы "благоразумно", несмотря на потерю доходов от новоприбывших, считает конгрессмен.

"Наплыв мужчин боевого возраста этому небольшому, но важному союзнику, очень опасен. Мы должны понимать, что это жертва, туризм важен", – отметил он.

Служба доходов министерства финансов Грузии 26 сентября выпустила специальное заявление относительно текущей ситуации на таможне, об этом сообщает крупнейший в стране русскоязычный Telegram-канал Николая Левшица Сhannel in Georgia

По информации ведомства, в связи с ростом транспортного потока все КПП перешли на особый режим работы, что означает "дополнительные и тщательные проверки". Для этого увеличено количество сотрудников таможни.

О закрытии или ограничении проезда границ Грузии речь не идет, говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией и Монголией.

Теги: Россия, США, Грузия, граница, таможня, Конгресс США, мобилизация, Республиканская партия, Адам Кинзингер
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