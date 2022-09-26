В США призвали Грузию закрыть границу с Россией. Тбилиси объявил о дополнительных проверках приезжающих россиян

В связи с ростом транспортного потока все КПП перешли на особый режим работы Скрин: Сhannel in Georgia / Telegram

Он заявил, что Грузии нужно закрыть границы с РФ, хотя бы на короткое время. Это было бы "благоразумно", несмотря на потерю доходов от новоприбывших, считает конгрессмен.

"Наплыв мужчин боевого возраста этому небольшому, но важному союзнику, очень опасен. Мы должны понимать, что это жертва, туризм важен", – отметил он.

The nation of Georgia would be wise to close their border and not allow Russian tourists at least in the short term. An influx of fighting age males into this small but important ally is very dangerous. We must see it’s a sacrifice, tourism is important. @georgian_legion #nafo https://t.co/BBqfozMpWJ — Adam Kinzinger * (@AdamKinzinger) September 25, 2022

Служба доходов министерства финансов Грузии 26 сентября выпустила специальное заявление относительно текущей ситуации на таможне, об этом сообщает крупнейший в стране русскоязычный Telegram-канал Николая Левшица Сhannel in Georgia.

По информации ведомства, в связи с ростом транспортного потока все КПП перешли на особый режим работы, что означает "дополнительные и тщательные проверки". Для этого увеличено количество сотрудников таможни.

О закрытии или ограничении проезда границ Грузии речь не идет, говорится в сообщении.